Samsung Galaxy Tab S11 Ultra отримає менший виріз для фронтальної камери
Чутки та витік рендерів показують, що новий планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra отримає більш компактний виріз для фронтальної камери. У минулих моделях — Tab S8 Ultra, S9 Ultra та S10 Ultra — була подвійна камера спереду, через що з’являвся широкий виріз. У S11 Ultra буде тільки один сенсор, що зробить екран акуратнішим.
Роздільна здатність екрану залишиться на рівні 2960×1848 пікселів на 14,6-дюймовому OLED-дисплеї, можливо, покращиться яскравість та інші характеристики панелі. Ззаду встановлено дві камери — ширококутна та ультраширока.
Планшет буде анонсований на виставці IFA на початку вересня і, за даними джерел, отримає процесор Dimensity 9400. Він буде працювати з Android 16 і, ймовірно, з 12-16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 1 ТБ.
Товщина пристрою складе всього 5,1 мм, при цьому батарея збільшиться до 11 600 мА·год. Підтримується швидка зарядка 45 Вт.