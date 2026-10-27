Україна може отримати власний аналог Starlink: Nokia та ICEYE розробляють нову систему супутникового зв’язку

Україна може отримати власну систему супутникового зв’язку, яка працюватиме незалежно від комерційних операторів. До проєкту планують залучити фінські компанії Nokia та ICEYE.

Міністерство оборони України підписало лист про наміри з компаніями Nokia та ICEYE, який передбачає вивчення можливостей створення власної супутникової системи зв’язку. Про домовленість оголосили 22 жовтня під час візиту прем’єр-міністра Фінляндії в Україну. Головною метою співпраці стане розробка технологічного рішення, яке дозволить державі самостійно контролювати критично важливі комунікації, зокрема для потреб Сил оборони.

Як повідомили у пресслужбі ICEYE, майбутня система має забезпечувати захищений високошвидкісний зв’язок навіть за умов пошкодження або недоступності наземної телекомунікаційної інфраструктури. На відміну від використання послуг сторонніх операторів, Україна потенційно зможе володіти супутниками, наземними станціями та користувацькими терміналами, а також самостійно керувати їхньою роботою.

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Чим власна супутникова мережа відрізнятиметься від Starlink

Основна відмінність полягає в контролі над інфраструктурою. Сьогодні супутниковий інтернет Starlink належить американській компанії SpaceX, яка визначає технічні умови його роботи. Власна система дозволила б Україні самостійно ухвалювати рішення щодо доступу до зв’язку, пріоритетів обслуговування та використання обладнання без залежності від комерційної політики іноземного оператора.

Для реалізації такого проєкту Nokia та ICEYE планують використовувати супутники на низькій навколоземній орбіті. Подібна архітектура дозволяє забезпечувати високошвидкісну передачу даних із відносно невеликою затримкою сигналу. Передбачається, що система працюватиме разом із наземними та іншими супутниковими мережами, підвищуючи надійність зв’язку, а не повністю замінюючи наявні рішення.

Фінська ICEYE спеціалізується на супутниковій розвідці та вже співпрацює з Україною з 2022 року. Компанія відома супутниками із радаром із синтезованою апертурою, які дозволяють отримувати зображення земної поверхні незалежно від часу доби та хмарності. Nokia, своєю чергою, забезпечуватиме телекомунікаційні технології, необхідні для побудови захищеної мережі та її інтеграції з наземною інфраструктурою.

Коли Україна може отримати власний супутниковий зв’язок

Ще на початку жовтня Nokia та ICEYE оголосили про спільну розробку супутникових систем для державних і військових замовників. Перші космічні апарати в межах цієї програми планують вивести на орбіту у 2028 році. Окрім військових, технології можуть використовувати прикордонні служби, рятувальники та інші державні установи, яким необхідний стабільний зв’язок у надзвичайних ситуаціях.

Однак дата 2028 року стосується загальної програми Nokia та ICEYE, а не гарантованого запуску української системи. Наразі сторони підписали лише лист про наміри, тому остаточне рішення щодо будівництва окремого угруповання супутників ще не ухвалене. Не повідомляється також про вартість проєкту, кількість необхідних апаратів або джерела фінансування.

Водночас потенційна поява власної супутникової мережі може стати важливим кроком для технологічної незалежності України. Така інфраструктура забезпечила б додатковий канал захищеного зв’язку та зменшила ризики, пов’язані з перебоями в роботі наземних мереж або змінами умов доступу до іноземних супутникових сервісів.