Ілон Маск випустив свій бренд пива у пляшках у стилі Cybertruck

Компанія Ілона Маска Tesla випустила свій бренд пива GigaBier, яке пропонуватиметься покупцям обмеженим тиражем. Про це повідомляє портал Gadget Tendency .

Пляшка GigaBier виконана “в стилі Cybertruck” – футуристичного електропікапа компанії. Напій продається у коробці з трьома пляшками по 0,3 мл за €89. Зазначається, що пиво було зварене в Берліні і має ноти цитрусових, бергамоту та солодких фруктів.

У минулому Ілон Маск також випускав різноманітні товари під брендом власних компаній обмеженим тиражем. Наприклад, мільярдер продавав вогнемети, одеколон із запахом паленого волосся, кіберсвисток та текілу. Крім того, у 2017 році Маск торгував кепками, тимчасово змінивши свій рід діяльності у профілі Twitter на продавець головних уборів.