Який смартфон використовують головні герої фільму «Не дивись вгору»?

Смартфони стали невід’ємним елементом сучасного кіно. Вони з’являються скрізь – як у касових хітах, так і у незалежних картинах, які є лише у списках стрімінгових сервісів. Новий фільм «Не дивись вгору» робить смартфон досить важливою частиною сюжетної лінії. Що цікаво, його творці вирішили використовувати не iPhone або Sony Xperia, що часто миготять у Голлівуді, а одну маловідому модель з 2018 року.





RED Hyndrogen One у фільмі «Не дивись вгору»

«Не дивись вгору» – науково-фантастична сатира про смертельно небезпечну комету, на яку люди не хочуть звертати увагу. Трагікомедія вже залетіла в топ-10 фільмів Netflix. Вона чудово висміює вади сучасного суспільства і має шикарний каст: у головних ролях Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Джона Хілл, Тімоті Шаламе та Кейт Бланшетт.

Всі вони користуються смартфоном RED Hyndrogen One, який у фільмі є у більшості населення планети. За рівнем популярності його можна порівняти з Apple iPhone у реальному житті. Іронічно, що справжній Hyndrogen One так і не став хітом продажу. Девайс вийшов у 2018-му році, наробив галасу в заголовках технологічних сайтів як перший телефон із голографічним екраном, який створює 3D-ефект без спеціальних окулярів, і виявився нікому не потрібним через космічну ціну. Він пропонувався у двох версіях: звичайною, з алюмінієвим корпусом за 1295 $, і титановою модифікацією за 1595 $.

Нещодавно цей телефон також з’явився у «Форсаж 9», де апарат висів у тримачі на панелі приладів авто Домініка Торетто. Але звідки взявся раптовий інтерес до смартфону, який більше не можна купити ніде, крім спецзамовлення безпосередньо у виробника?

Вся річ в унікальному дизайні. Як повідомив редакції Cnet сценарист «Не дивіться вгору» Адам МакКей, він попросив Майкла Бейтса, який допомагав із реквізитом, знайти телефон, не схожий на жодний інший. І чоловік повернувся з RED Hydrogen One у руці.

Цей пристрій дійсно виглядає дуже незвичайно, і має міцний корпус. Ймовірно, це один із небагатьох гаджетів, який має шанс пережити падіння комети, неминуче зіткнення з якою є головною турботою героїв «Не дивись вгору». Що стосується характеристик, RED Hydrogen One оснащений 5.7-дюймовим IPS екраном з 2К-роздільною здатністю, процесором Snapdragon 835 c 6/128 ГБ пам’яті, подвійною камерою на 12+12 МП, стереодинаміками та акумулятором ємністю 4500 мАч. На жаль, ще 2019-го творці оголосили, що не планують випускати друге покоління цієї моделі.