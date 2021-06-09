Samsung виводить на ринок “дешеву” версію флагмана Galaxy S21

Минулорічний Galaxy S20 Fan Edition корейської компанії Samsung зібрав багато похвальних відгуків: фанатам дійсно сподобався потужний і технологічний смартфон за адекватну вартість. Звичайно ж, ми не говоримо про старт продажів – в перші кілька місяців бренд роздуває ціни на свої пристрої до небес.





Нове покоління Galaxy S21 FE цілком може стати новим хітом від Samsung, але для цього смартфону потрібно дві речі: невисока для такого смартфона ціна (а краще ще нижче торішньої) і не просто актуальне, а передове залізо. Уже зараз ходять чутки, що корейці чудово з цим впораються, і нас чекає друга частина “смартфона для фанатів“.

Те, за що смартфон точно сподобається людям

За вже знайомою нам схемою, в смартфоні для Європи компанія Samsung може використати свій флагманський чіп Exynos і, швидше за все, це буде 2100-а модель. Говорити про нього в поганому ключі немає сенсу – він хоч і поступається Snapdragon 888, але це не заважає йому справлятися з усіма завданнями.

“Фішкою” S20 FE став корпус, на якому Samsung точно захотіла заощадити. Незважаючи на це, прийнятий користувачами він був добре. Вся справа в приємній на дотик задній кришці з матового пластика. При цьому рама пристрою виконана з металу, що надає йому преміальності.

Те саме варто чекати і в S21 FE, тільки тепер блок камер обіцяє бути не настільки виразним: принаймні, на рендерах він має той самий колір, що і корпус, не сильно виділяючись на задній кришці, і його теж планується зробити пластиковим, а не скляним, як в попередньому поколінні.

Ще одна флагманська особливість

Очікується, що в основному модулі камери S21 FE буде використовуватися той самий сенсор, що і в звичайному S21, а саме Sony IMX555 з роздільною здатністю 12 МП. Приклади фото з уже існуючого смартфона дають зрозуміти, що з якістю знімків все буде добре.

Інсайдери говорять про потрійну камеру в пристрої – швидше за все, Galaxy S21 FE отримає два додаткових модуля у вигляді ширококутного об’єктиву і телефото-об’єктиву.

“Модний” екран

В якості матриці в смартфоні буде використана технологія AMOLED. Дисплей точно буде підтримувати високу розгортку 120 Гц і видавати роздільну здатність Full HD +. Якщо вже Poco може собі дозволити такий екран в смартфоні за умовні 7 тисяч гривень, то чому його не може дозволити собі Samsung?

Смартфон з діагоналлю екрана 6.5 дюймів не можна назвати повноцінно компактним, але і величезною “лопатою” в сучасних реаліях ми його не назвемо. Є смартфони відчутно більше, тому така діагональ вже не дивує і не сприймається як “щось величезне”.

Дві версії пам’яті та батарея

Об’єм батареї в 4500 мА / год і швидкість її заряду при потужності 25 Вт у порівнянні з S20 FE, судячи з усього, взагалі не зміняться. При своєму дисплеї з високою частотою оновлення довгожителем він не стане, але день роботи забезпечить.

Поки відомо про дві потенційні версії смартфона: це класичні 6/128 ГБ і 8/256 ГБ. Типи пам’яті повинні бути передовими – LPDDR5 і UFS 3.1, що використовувалися вже в Galaxy S20 Fan Edition.

Приваблива ціна

Найцікавіша інформація про смартфон серед всієї існуючої – його ціна. Уже зараз інсайдери кажуть про те, що нова версія смартфона буде дешевше попередньої на старті продажів, і це не дивлячись на те, як Samsung любить задирати ціни.

Наприклад, в США фанати очікують побачити смартфон за ціною в районі 630-650 $ за молодшу версію. Є велика ймовірність, що в Україні смартфон на старті продажів буде коштувати дорожче.

Але купувати смартфони Samsung “з печі” сенсу немає, і ми говоримо про це постійно. Вже через 2-3 місяці вони починають повільно дешевшати, а через півроку з дати релізу вони пропонуються за помітно зниженими цінами. Ми впевнені, що з Galaxy S21 FE вийде така ж ситуація.

Смартфон виходить непоганим варіантом, навіть якщо не розглядати його вартість. Ви отримуєте відмінний процесор і передові типи пам’яті, непогану батарею, флагманську основну камеру і хороший дисплей. Samsung хоче міцно закріпити за собою звання “кращого субфлагмана”. Зовсім скоро ми побачимо результати роботи компанії.

