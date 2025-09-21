Huawei готує дешевий аналог Galaxy Flip

Компанія Huawei, за інформацією інсайдера Digital Chat Station, готує до випуску наступника свого найдоступнішого складаного смартфона. Нова модель, яка, за чутками, отримає назву Nova Flip S, має на меті закріпити позиції бренду в сегменті розкладних пристроїв.

За попередніми даними, пристрій буде доступний у кількох версіях пам’яті: з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачами на 256 ГБ, 512 ГБ, а також 1 ТБ. Покупці зможуть обрати смартфон з-поміж шести кольорів: рожевого, білого, блакитного, чорного, пісочного та зеленого.

Очікується, що новинка працюватиме під управлінням операційної системи HarmonyOS 5.0. Серед інших технічних характеристик, які згадуються в інсайдерських джерелах:

Дисплей: 6,94-дюймовий LTPO OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та додатковий зовнішній екран.

Процесор: оновлений чип Kirin 8-ї серії.

Камери: основна камера з двома сенсорами по 50 Мп кожен.

Акумулятор: ємність батареї складатиме близько 5000 мАг, з підтримкою швидкої зарядки потужністю до 66 Вт.

За попередньою інформацією, орієнтовна вартість Huawei Nova Flip S становитиме близько 5000 юанів, що еквівалентно приблизно $700. Хоча офіційна дата презентації ще не оголошена, з огляду на зростання кількості витоків, анонс може відбутися вже в найближчі місяці.