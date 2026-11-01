Північна Корея показала новий дрон-камікадзе, схожий на ізраїльський Harop: чим він відрізняється від «Шахеда»

Під час виставки безпілотних технологій, що відбулася 29 жовтня, Північна Корея продемонструвала нові зразки ударних дронів. Особливу увагу військових аналітиків привернув баражувальний боєприпас, який зовні майже повторює конструкцію ізраїльського IAI Harop. Фотографії та відеоматеріали оприлюднило державне інформаційне агентство KCNA, однак технічні характеристики новинки залишилися нерозкритими.

На опублікованих зображеннях можна побачити безпілотник зі стрілоподібним крилом, невеликими передніми кермовими поверхнями та характерною носовою частиною. Остання, ймовірно, призначена для розміщення оптико-електронної системи спостереження й наведення. Саме така конструкція є однією з відмінних рис ізраїльського Harop, який розробили для пошуку та знищення важливих наземних цілей.

Чим новий безпілотник відрізняється від «Шахеда»

Хоча обидва апарати належать до ударних безпілотників одноразового використання, принцип їхньої роботи може суттєво відрізнятися. Іранський Shahed-136, який Росія масово застосовує проти України, переважно атакує заздалегідь визначені координати. Натомість ізраїльський Harop оснащений оптико-електронною системою, яка дозволяє шукати й розпізнавати цілі в заданому районі, а оператор може контролювати атаку та за потреби скасувати її.

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Північнокорейська розробка, судячи із зовнішнього вигляду, також може бути орієнтована на пошук конкретних об’єктів, а не лише на політ до запрограмованих координат. Потенційними цілями для таких безпілотників можуть стати радіолокаційні станції, командні пункти та інші важливі військові об’єкти. Водночас поки невідомо, чи має новинка повноцінну систему розпізнавання цілей, наскільки ефективно працюють її датчики та чи передбачене керування оператором під час атаки.

Цікавою особливістю стала й продемонстрована стартова конструкція. Поруч із безпілотниками показали відкриту металеву пускову установку, яка, за оцінкою аналітиків, може використовувати ракетний прискорювач для початкового розгону. Ізраїльський Harop зазвичай запускається зі спеціального транспортно-пускового контейнера, тому такий спосіб старту став би помітною відмінністю. Проте Пхеньян не уточнив, чи призначена показана установка саме для цього апарата та чи є вона остаточним варіантом.

Наскільки небезпечна нова розробка

Північнокорейські військові заявили про успішні удари безпілотників та інших систем озброєння по навчальних цілях під час демонстрації. За повідомленням KCNA, застосоване озброєння уразило визначені об’єкти. Однак на опублікованих кадрах показано кілька різних типів ударних систем, тому неможливо достовірно встановити результати саме нового дрона, схожого на Harop.

Наразі також залишаються невідомими дальність його польоту, маса бойової частини, тривалість перебування в повітрі та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Зовнішня схожість з ізраїльською розробкою не означає, що північнокорейський апарат має аналогічні бойові можливості. Для таких висновків потрібні підтверджені результати випробувань, яких поки немає у відкритому доступі.

Нова демонстрація свідчить про прагнення Північної Кореї розширити власний арсенал безпілотної зброї. Окрім баражувальних боєприпасів, на виставці представили розвідувальні та багатоцільові дрони, а також інші ударні системи. Таким чином, країна поступово переходить від окремих експериментальних апаратів до створення ширшого набору безпілотників для різних військових завдань.