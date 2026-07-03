Samsung безкоштовно передасть 35 тисяч телевізорів: хто зможе їх отримати

Samsung Electronics передасть 35 тисяч спеціалізованих телевізорів людям із порушеннями зору та слуху. Компанія сьомий рік поспіль стала постачальником у державній програмі Південної Кореї, яка має зробити телебачення доступнішим для людей з інвалідністю.

Йдеться про 43-дюймові Full HD Smart TV Samsung з моделлю KU43F6310FFXKR. Постачання пристроїв планують розпочати наприкінці липня і завершити до кінця року.

Програма працює під управлінням корейського регулятора у сфері медіа та комунікацій. Отримувачів визначатиме спеціалізований фонд за пріоритетністю заявок. Люди з низьким доходом і порушеннями зору або слуху зможуть отримати телевізор безкоштовно, інші учасники програми сплачуватимуть частину вартості.

Які функції отримають телевізори

Нові телевізори матимуть набір функцій доступності для різних категорій користувачів. Для людей із порушенням сприйняття кольорів передбачено чорно-білий режим, який підвищує контрастність зображення. Також буде режим SeeColors, що дозволяє налаштовувати червоний, зелений і синій кольори для кращого розрізнення об’єктів на екрані.

Для користувачів із порушеннями слуху Samsung додала функції роботи із субтитрами: їх можна буде відокремлювати, змінювати розмір і положення на екрані. Також телевізори підтримуватимуть багатоканальне виведення звуку.

Окрема функція на базі ШІ допомагатиме автоматично визначати положення вікна із сурдоперекладом. Система зможе зміщувати субтитри так, щоб вони не перекривали жестову мову. Також передбачено збільшення окремих ділянок екрана для людей зі слабким зором.

Навігація стане простішою

Для людей із порушеннями зору телевізори отримають голосові підказки в меню, налаштування швидкості, висоти й типу голосу, а також режим високої контрастності.

У Samsung заявляють, що бачать своїм завданням створення середовища, у якому будь-хто може дивитися телевізійний контент без зайвих обмежень. Саме тому компанія продовжує розвивати технології доступності у своїх телевізорах.

Для ринку це ще один приклад того, як функції штучного інтелекту та програмні налаштування можуть використовуватися не лише для покращення якості зображення, а й для реальної інклюзивності.