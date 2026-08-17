Zeekr загорівся просто на зарядці: виробник знайшов пояснення в минулому авто

Неприємні кадри для Zeekr: електричний кросовер 7X преміального бренда концерну Geely загорівся просто під час швидкої зарядки на публічній станції в портовому місті Нінбо. Момент зафіксували камери спостереження — з-під днища авто спершу посипалися іскри, а вже за лічені секунди машину охопило полум’я. Люди поблизу спробували збити вогонь вогнегасником, але остаточно впоратися з пожежею змогли тільки рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Zeekr відреагував швидко — і з поясненням, яке переводить стрілки з конструкції авто на його біографію. За даними компанії, цей конкретний 7X раніше побував у серйозній ДТП, після якої ремонтувався поза офіційною сервісною мережею: стан машини, зокрема тягової батареї, авторизовані фахівці виробника не перевіряли. Саме приховані пошкодження від давньої аварії в поєднанні з кустарним ремонтом у Zeekr називають найімовірнішою причиною займання.

Пояснення виглядає правдоподібно — пошкоджена в ДТП батарея справді може «вистрелити» через місяці, особливо під навантаженням швидкої зарядки, коли через елементи йдуть максимальні струми. Але воно ж і підсвічує системну проблему вторинного ринку електромобілів: зовні відновлене після аварії авто може нічим не видавати прихованої деградації батареї, а перевірити її стан без спеціального обладнання неможливо. Для покупців уживаних «електричок» — зокрема й українських, куди биті екземпляри з аукціонів їдуть масово, — це прямий аргумент вимагати діагностику батареї перед покупкою, а не лише дивитися на кузов.

Заради справедливості варто нагадати статистику: електромобілі загалом горять помітно рідше за бензинові й дизельні авто. Проблема в іншому — коли батарея все ж займається, погасити її значно складніше через ефект теплового розгону (thermal runaway), коли елементи підпалюють один одного ланцюговою реакцією і вогонь може повертатися навіть після, здавалося б, успішного гасіння.

Нагадаємо, Zeekr зараз якраз готує європейський наступ: раніше ми писали огляд гібридного флагмана Zeekr 8X Ultra Plus з 885 к.с. і зарядкою за дев’ять хвилин, який наприкінці 2026 року має вийти на ринок Європи.