Не зовсім +20 км/год: за якої швидкості камери можуть зафіксувати порушення

Система автоматичної фіксації порушень ПДР в Україні продовжує розширюватися. З 20 серпня 2026 року запрацювали ще 50 комплексів, після чого їх загальна кількість зросла до 426. Камери встановлюють передусім на ділянках із підвищеною аварійністю та великою кількістю ДТП із тяжкими наслідками.

На цьому тлі водіїв особливо цікавить практичне питання: наскільки можна перевищити встановлену швидкість, перш ніж камера автоматично сформує штраф.

Чи справді в Україні можна їхати на 20 км/год швидше

Поширена серед водіїв фраза про «дозволені +20 км/год» не зовсім правильна.

Правила дорожнього руху не дозволяють перевищувати швидкість навіть на кілька кілометрів на годину. Однак стаття 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф саме тоді, коли встановлене обмеження перевищено більш як на 20 км/год.

Тобто якщо на дорозі встановлено обмеження 50 км/год, рух зі швидкістю 60 або 65 км/год усе одно є перевищенням встановленої швидкості. Просто за таке перевищення зараз не передбачений штраф за цією нормою КУпАП.

Але й цифра 70 км/год не є точною межею спрацьовування автоматичної камери.

Камери мають ще й технічну похибку

Під час автоматичної фіксації враховується похибка вимірювального обладнання. За інформацією МВС, її величина залежить від конкретного комплексу, але не повинна перевищувати ±3 км/год.

МВС наводить показовий приклад для міста, де дозволено рух зі швидкістю 50 км/год.

Якщо похибка встановленого комплексу становить ±2 км/год, розрахунок виглядатиме так:

50 км/год + 20 км/год + 2 км/год похибки = 72 км/год.

Отже, штраф у такому випадку накладатиметься, якщо комплекс зафіксує 73 км/год або більше. Саме такий приклад офіційно наводить МВС.

Водночас не варто сприймати 72 км/год як якусь гарантовано «безпечну» швидкість для всіх камер. Похибка може відрізнятися залежно від типу комплексу, а на окремій ділянці дороги може діяти інше обмеження швидкості.

За якої швидкості можна отримати штраф

Якщо максимально спростити ситуацію, то для звичайного міського обмеження 50 км/год відповідальність починається після перевищення ліміту більш як на 20 км/год із додатковим урахуванням похибки вимірювального приладу.

Тому автоматичні комплекси зазвичай не формують постанову, щойно автомобіль досягне 71 км/год. Фактичний поріг буде дещо вищим через метрологічну похибку камери.

Такий самий принцип застосовується й на дорогах з іншими встановленими обмеженнями. Спочатку береться дозволена швидкість на конкретній ділянці, до неї додається поріг відповідальності у 20 км/год, а під час оформлення автоматично зафіксованого порушення враховується допустима похибка приладу.

Скільки доведеться заплатити

Станом на серпень 2026 року розміри штрафів залишаються такими:

340 грн — за перевищення встановленого обмеження більш як на 20 км/год;

— за перевищення встановленого обмеження більш як на 20 км/год; 1700 грн — якщо швидкість перевищено більш як на 50 км/год.

Причому для порушень, зафіксованих автоматично, діє можливість сплатити 50% суми штрафу у передбачений законом пільговий строк.

В Україні зараз обговорюється зміна системи покарань за перевищення швидкості. Зокрема, пропонувалося запровадити більш детальну градацію штрафів і жорсткіше карати водіїв, які систематично перевищують швидкість. Уряд у червні 2026 року підтвердив підготовку відповідних змін.

Проте на цей момент нові правила ще не замінили чинну норму: для штрафу за звичайне перевищення швидкості продовжує діяти поріг «більш як 20 км/год». Це також підтверджувало МВС у червні 2026 року.

Тож звичне твердження, що українським водіям нібито «офіційно дозволено +20 км/год», є некоректним. Ліміт швидкості залишається тим, який встановлений ПДР або дорожнім знаком. Просто адміністративна відповідальність за перевищення швидкості починається з іншої межі, а при автоматичній фіксації до неї додатково враховується технічна похибка камери.