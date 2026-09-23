GM випускає «Мангусту» проти Ford: новий дизель V8 отримав об’єм 8,3 літра

General Motors підтвердила розробку нового 8,3-літрового турбодизеля Duramax V8 під назвою Mongoose — «Мангуста». Він призначений для оновлених Chevrolet Silverado HD і GMC Sierra HD 2027 модельного року. Перший тизер компанія оприлюднила 21 вересня.

В офіційному анонсі GM поки немає даних про потужність і крутний момент. Виробник підтвердив об’єм, конфігурацію та моделі, які отримають новинку. Chevrolet і GMC обіцяють розкрити решту подробиць пізніше.

Навіщо дизелю ім’я мисливця на скорпіонів

Назву нового двигуна обрали з очевидним натяком на конкурента. У тизері GM згадує дизельний V8 іншого автовиробника, відомий як «Скорпіон», і протиставляє йому мангусту — хижака, здатного полювати на скорпіонів. Так компанія адресує рекламний виклик двигуну Ford Power Stroke.

За цією грою образів стоїть конкретне змагання характеристик. Ford пропонує для важких пікапів 6,7-літровий Power Stroke V8 у виконанні High Output. Він розвиває 500 hp, або близько 373 кВт, і 1200 фунт-футів крутного моменту — приблизно 1627 Н·м.

Новий Duramax має на 1,6 літра більший робочий об’єм. Проте це ще не доводить переваги за потужністю, тягою чи економічністю. Поки GM не оприлюднить повні характеристики, переможця цього протистояння визначити неможливо.

Для власників таких машин значення матимуть також поведінка двигуна під тривалим навантаженням, витрата пального та можливості буксирування. Останні залежать від конструкції всього автомобіля, тому порівняння самих моторів не дасть повної картини.

На чверть більший за нинішній Duramax

Сьогоднішній Duramax V8 L5P має об’єм 6,6 літра. У новинки цей показник більший на 1,7 літра, або приблизно 26%. Це суттєва різниця навіть для сегмента американських важких пікапів.

Нинішній двигун розвиває 350 кВт, або 470 hp, і близько 1322 Н·м крутного моменту. Максимальна тяга доступна за 1600 об/хв, а 90% її пікового значення — у діапазоні від 1550 до 2850 об/хв. Ці характеристики стануть одним з орієнтирів для оцінювання нового Mongoose.

Анонс 8,3-літрового дизеля доповнив ширше оновлення двигунів General Motors. Кількома днями раніше концерн представив бензинові V8 нового покоління об’ємом 5,7 та 6,6 літра для Chevrolet Silverado 1500 і GMC Sierra 1500. Старший із них розвиває 481 hp.

Ці двигуни належать до іншої лінійки: бензинові новинки призначені для моделей 1500, тоді як Mongoose готують для важчих версій HD. Отже, оновлення охоплює різні категорії пікапів і показує, що GM продовжує вкладатися в розвиток великих двигунів внутрішнього згоряння.

Наразі компанія зробила найпомітнішою характеристикою нового Duramax саме його об’єм, підкріпивши анонс агресивною рекламою. Наступна презентація має показати, що покупці отримають від додаткових 1,7 літра порівняно з нинішнім дизелем. Саме тоді стане зрозуміло, чи відповідають технічні можливості «Мангусти» її гучному імені.