General Motors інвестує $150 млн у новий Cadillac із бензиновим двигуном

General Motors готує нову модель Cadillac із двигуном внутрішнього згоряння. Компанія оголосила про інвестиції у завод Spring Hill у штаті Теннессі, де вже випускають кілька моделей Cadillac і Chevrolet.

Загальна сума вкладень становить $275 млн. Із них $125 млн спрямують на підтримку виробництва 2,7-літрового двигуна GM, а ще $150 млн — на підготовку до випуску майбутньої моделі Cadillac із бензиновим мотором. Який саме автомобіль отримає завод, компанія поки не розкриває.

Нині підприємство Spring Hill збирає Chevrolet Blazer, Cadillac Lyriq, Cadillac Vistiq і Cadillac XT5. Новий Cadillac стане п’ятою моделлю на цьому майданчику. Оскільки завод зараз орієнтований переважно на кросовери, Motor1 припускає, що й майбутня модель може бути SUV, а не седаном.

Це виглядає логічно на тлі нинішньої ситуації на ринку. Попит на електромобілі зростає повільніше, ніж очікували автовиробники, тоді як покупці в США досі активно обирають бензинові кросовери та позашляховики. У Cadillac зараз фактично залишилися лише два SUV з ДВЗ: Escalade і XT5, причому XT5 уже давно потребує оновлення.

Водночас не виключено, що йдеться про повністю нову модель або заміну для одного з нинішніх кросоверів. Окремо Cadillac також працює над наступним поколінням седана CT5 із бензиновим двигуном, але, за чутками, його виробництво має залишитися на іншому заводі GM у Лансингу.

Офіційних деталей про назву, характеристики й терміни виходу нового Cadillac поки немає.