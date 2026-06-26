General Motors инвестирует 150 млн долларов в новый Cadillac с бензиновым двигателем

General Motors готовит новую модель Cadillac с двигателем внутреннего сгорания. Компания объявила об инвестициях в завод Spring Hill в штате Теннесси, где уже выпускаются несколько моделей Cadillac и Chevrolet.

Общая сумма инвестиций составляет $275 млн. Из них $125 млн будут направлены на поддержку производства 2,7-литрового двигателя GM, а ещё $150 млн — на подготовку к выпуску будущей модели Cadillac с бензиновым двигателем. Какой именно автомобиль получит завод, компания пока не раскрывает.

В настоящее время на заводе Spring Hill собирают Chevrolet Blazer, Cadillac Lyriq, Cadillac Vistiq и Cadillac XT5. Новый Cadillac станет пятой моделью на этом заводе. Поскольку завод сейчас ориентирован преимущественно на кроссоверы, Motor1 предполагает, что и будущая модель может быть SUV, а не седаном.

Это выглядит логично на фоне нынешней ситуации на рынке. Спрос на электромобили растёт медленнее, чем ожидали автопроизводители, в то время как покупатели в США по-прежнему активно выбирают бензиновые кроссоверы и внедорожники. У Cadillac сейчас фактически остались только два SUV с ДВС: Escalade и XT5, причем XT5 уже давно нуждается в обновлении.

В то же время не исключено, что речь идет о совершенно новой модели или о замене одного из нынешних кроссоверов. Кроме того, Cadillac также работает над следующим поколением седана CT5 с бензиновым двигателем, но, по слухам, его производство должно остаться на другом заводе GM в Лансинге.

Официальных сведений о названии, характеристиках и сроках выхода нового Cadillac пока нет.