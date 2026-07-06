ДВС больше не обязательно будет приводить в движение колеса: Faraday Future продемонстрировала новый подход к гибридам

Калифорнийская компания Faraday Future, известная прежде всего благодаря модели FF 91, получила патент США № 12,630,004 на новую архитектуру трансмиссии под названием «Range-Extending Hybrid Transmission System» — систему гибридного привода с увеличенным запасом хода. Разработка призвана решить давнюю проблему гибридных автомобилей: механическую сложность и медленную реакцию при переключении между источниками энергии.

В чём суть изобретения

Большинство современных гибридных и плагин-гибридных систем соединяют двигатель внутреннего сгорания, генератор и колеса с помощью сложных механических узлов, состоящих из множества шестерен, электродвигателей и сцеплений. Чем больше функций пытаются добавить инженеры, тем тяжелее, дороже и сложнее для оптимизации становится система.

Патент Faraday Future предлагает принципиально иной подход: двигатель, генератор-мотор и ведущие колеса разъединяются и могут работать независимо друг от друга благодаря системе из нескольких валов и сцеплений. Это означает, что двигатель внутреннего сгорания больше не обязан быть постоянно механически связан с колесами — он может либо вырабатывать электричество, либо напрямую помогать двигать автомобиль, либо работать вместе с электродвигателем, в зависимости от ситуации.

Компания называет этот принцип «значительным увеличением запаса хода при слабой гибридизации» — то есть автомобиль способен преодолевать большие расстояния без чрезмерно сложной гибридной системы. По замыслу Faraday Future, все источники энергии могут работать одновременно, когда требуется максимальная производительность, или работать по отдельности, когда приоритетом является топливная эффективность.

Где это будет применяться

Технология будет интегрирована в платформу компании AIHER (AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain), запущенную ещё в 2025 году и призванную объединить преимущества обычных гибридов с электромобилями с увеличенным запасом хода (EREV). Согласно планам компании, систему будут использовать в будущих моделях на базе AIHER, в частности в версиях перспективного автомобиля Super One.

Faraday Future также утверждает, что упрощённая архитектура может оказаться особенно полезной в условиях сильного мороза, когда эффективность аккумуляторов традиционно снижается, а дополнительная поддержка запаса хода становится особенно ценной.