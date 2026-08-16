Тысяча километров без розетки: BYD готовит электрический внедорожник, который опровергает главный аргумент против электромобилей

«А сколько он проедет на одном заряде?» — вопрос, с которого до сих пор начинается едва ли не каждый разговор о покупке электромобиля. Китайский гигант BYD, похоже, решил закрыть эту тему раз и навсегда: в нормативных документах китайского Министерства промышленности и информатизации (MIIT) появился новый Denza N8 — большой электрический внедорожник с заявленным запасом хода 1003 километра на одном заряде. Это та самая психологическая отметка, за которой аргумент «на бензине я заеду дальше» официально теряет смысл: большинство бензиновых кроссоверов на полном баке столько не проедут.

Что это за зверь?

Denza — премиальный бренд в составе BYD, который ежемесячно продает около 19 тысяч автомобилей, а N8 в его линейке — большой семейный внедорожник весьма внушительных габаритов: 5150 мм в длину, почти два метра в ширину, колесная база 3075 мм. Наряду с базовой версией готовится и удлиненная N8L — ещё на пять сантиметров длиннее. Первое поколение N8 вышло в 2023 году в качестве гибрида, поэтому переход модели на чистую электротягу — самостоятельное заявление о направлении развития бренда.

Denza N8

Сердце новинки — тяговая батарея емкостью 130,15 кВт·ч, изготовленная по фирменной технологии BYD Blade на основе литий-железо-фосфатной химии (LFP). Именно благодаря ей базовая версия N8 обеспечивает запас хода 1003 километра по китайскому циклу CLTC, а удлиненная версия N8L — 960. Для менее требовательных покупателей будет и вариант со скромнее батареей на 105,79 кВт·ч — с запасом хода от 800 до 970 километров в зависимости от комплектации.

Что касается двигателей, разброс не менее впечатляющий: заднеприводные версии получат один электродвигатель мощностью 320 или 370 кВт (429 или 497 л.с.), а топовая трехмоторная модификация — один двигатель спереди и два сзади суммарной мощностью 890 кВт, то есть 1193 лошадиных силы. Для семейного внедорожника эта цифра абсурдно велика — но таковы теперь правила игры на китайском рынке, где мощностью свыше тысячи сил уже никого не удивишь.

Почему 130 кВт·ч на LFP — это действительно знаковое событие

С технической точки зрения самое интересное в этой истории — не сами километры, а то, из чего они сделаны. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы всегда были «народным» вариантом батарей: дешевая, долговечная, устойчивая к возгоранию — но с заметно более низкой плотностью энергии, чем у дорогих никель-марганец-кобальтовых (NMC) элементов. Поэтому крупные батареи для рекордного запаса хода традиционно создавались именно на основе никелевых химических составов, смирившись с высокой стоимостью и температурными капризами.

BYD же сумела уместить чуть более 130 киловатт-часов «дешевой» химии в серийный внедорожник — без экзотических материалов, на собственных элементах Blade, которые компания производит миллионами. Это означает сразу две вещи. Во-первых, рекордный запас хода не повлечёт за собой рекордную цену: LFP остаётся самой доступной батарейной технологией на рынке. Во-вторых, в вечном споре «плотность против безопасности и цены» BYD демонстрирует, что грубую силу ёмкости можно набрать и без компромиссов с пожарной безопасностью, которыми славятся никелевые батареи.

А теперь немного скептицизма

А вот здесь стоит притормозить — и отдадим должное: западные обозреватели делают это единодушно. Заявленные 1003 километра измерены по китайскому циклу CLTC, который давно известен своей снисходительностью к электромобилям: в нём много медленного городского движения, мало скоростных участков, и в итоге он регулярно завышает показатели на 15–30 % по сравнению с реальной эксплуатацией. В пересчёте на объективные смешанные условия езды новый Denza N8, по оценкам, проедет где-то 750–850 километров.

Много это или мало? Ответ очевиден: всё ещё очень много. Даже по самой пессимистичной оценке это уровень, до которого большинство электромобилей на европейском рынке не дотягивается даже на бумаге, не говоря уже о реальных показателях. Просто нужно понимать: «тысяча километров» в заголовке — это маркетинговый ход по китайской методике, а не гарантированный пробег от Киева до Варшавы с включенным кондиционером.

Второй нюанс — вес и практичность. Батарея на 130 кВт·ч — это сотни килограммов дополнительной массы, которую машина везет с собой постоянно, даже если владелец за неделю не уезжает от дома дальше, чем на пятьдесят километров. Критики больших батарей не без оснований отмечают: для повседневных сценариев разумнее не гигантская батарея, а быстрая зарядка и развитая инфраструктура. Впрочем, для рынков с огромными расстояниями и неравномерным покрытием зарядными станциями — а Китай, как и Украина, именно такой — запас почти в тысячу километров имеет вполне практическую ценность: это свобода не планировать маршрут вокруг зарядных станций.

Что это означает для всех остальных

Самый важный итог этой премьеры выходит за рамки одной модели. BYD в очередной раз поднимает планку того, что считается нормой для серийного электромобиля, — и делает это не с помощью концепта для выставки, а с помощью машины, соответствующей нормативным документам, которая вот-вот поступит к дилерам. Каждый такой шаг оказывает давление на конкурентов: после выхода N8 любой внедорожник с запасом хода 500 километров автоматически будет выглядеть вчерашним днём, по крайней мере в глазах китайского покупателя.

Для европейских и американских производителей это особенно неприятный сигнал: они по-прежнему в основном балансируют между дорогостоящими никелевыми батареями и более скромными LFP на 60–80 кВт·ч, тогда как китайцы уже серийно выпускают батареи на 130. Гонка за запасом хода, которую еще недавно считали маркетинговым тупиком, вернулась — и ее темп снова диктует Китай.

Напомним, параллельно такая же гонка разворачивается и в гибридном сегменте: ранее мы писали о Volkswagen ID. Era 5S — созданный специально для Китая седан с суммарным запасом хода более 2000 километров на электричестве и бензине, который также ориентирован на покупателя, который превыше всего ценит свободу от заправок и розеток.