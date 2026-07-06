Авторитетный журнал назвал лучшие моторные масла 2026 года

Более 40 тысяч водителей приняли участие в опросе немецкого издания «Auto Bild», в ходе которого были определены самые популярные и пользующиеся наибольшим доверием бренды моторных масел. Результаты оказались весьма показательными: выбор автомобилиста определяет не только цена продукта, но прежде всего доверие к конкретному производителю.

По итогам опроса был составлен следующий топ-10 брендов моторных масел:

Liqui Moly Castrol Mobil Shell Aral Всего Esso Agip Elf Valvoline

Лидером стала компания Liqui Moly, второе место заняла Castrol, а третье — Mobil. В первую пятерку также вошли Shell и Aral, а замыкают десятку Total, Esso, Agip, Elf и Valvoline.

Авторы материала напоминают, что моторное масло выполняет три ключевые функции: смазывает движущиеся детали двигателя, уменьшая трение, удаляет загрязнения и металлическую стружку, образующиеся во время работы двигателя, а также охлаждает и защищает металлические детали от коррозии. Без качественного масла двигатель подвергается риску серьезных повреждений.

Большинство производителей рекомендуют менять масло каждые 15–30 тысяч километров или раз в год — в зависимости от того, что наступит раньше. Впрочем, издание отмечает, что оптимальным ориентиром следует считать именно нижний предел — 15 тысяч километров или год эксплуатации, поскольку это существенно снижает риск преждевременного износа двигателя. Конкретные рекомендации зависят от марки и модели автомобиля, стиля вождения и качества самого масла, поэтому подробные указания следует искать в инструкции по эксплуатации.

Отдельно отмечается, что синтетические масла, несмотря на более высокую цену по сравнению с минеральными, обеспечивают лучшие эксплуатационные показатели и более длительный срок службы. При выборе важно обращать внимание на обозначение вязкости, а также на соответствие стандартам API и SAE — именно они гарантируют совместимость масла с требованиями производителя автомобиля.

Что касается срока годности: закрытая упаковка с оливковым маслом сохраняет свои свойства в течение 3–5 лет, тогда как открытую следует использовать в течение полугода. Признаком непригодности масла является мутный или молочный цвет — это свидетельствует о попадании влаги, тогда как качественное масло должно быть прозрачным и иметь оттенок от желтого до светло-коричневого.