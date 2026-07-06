Авторитетний журнал назвав кращі моторні оливи 2026 року

Понад 40 тисяч водіїв взяли участь в опитуванні німецького видання “Auto Bild”, яке визначило найпопулярніші та найбільш довірені бренди моторних олив. Результати виявились доволі промовистими: вибір автомобіліста визначає не лише ціна продукту, а насамперед довіра до конкретного виробника.

За підсумками опитування сформувався такий топ-10 брендів моторних олив:

Liqui Moly Castrol Mobil Shell Aral Total Esso Agip Elf Valvoline

Лідером став Liqui Moly, друге місце посів Castrol, а третє — Mobil. У першу п’ятірку також увійшли Shell та Aral, тоді як завершують десятку Total, Esso, Agip, Elf і Valvoline.

Автори матеріалу нагадують, що моторна олива виконує три ключові функції: змащує рухомі деталі двигуна, зменшуючи тертя, видаляє забруднення та металеву стружку, що утворюються під час роботи двигуна, а також охолоджує та захищає металеві деталі від корозії. Без якісного мастила двигун наражається на серйозні пошкодження.

Більшість виробників рекомендують міняти оливу кожні 15–30 тисяч кілометрів або раз на рік — залежно від того, що настане раніше. Втім, видання наголошує, що оптимальним орієнтиром варто вважати саме нижню межу — 15 тисяч кілометрів або рік експлуатації, оскільки це суттєво знижує ризик передчасного зношування двигуна. Конкретні рекомендації залежать від марки й моделі авто, стилю їзди та якості самого мастила, тож детальні вказівки варто шукати в інструкції з експлуатації.

Окремо зазначається, що синтетичні оливи, попри вищу ціну порівняно з мінеральними, забезпечують кращі експлуатаційні показники та довший термін служби. При виборі важливо звертати увагу на позначення в’язкості, а також на відповідність стандартам API та SAE — саме вони гарантують сумісність мастила з вимогами виробника автомобіля.

Що стосується терміну придатності: закрита упаковка з оливою зберігає свої властивості 3–5 років, тоді як відкриту слід використати протягом півроку. Ознакою непридатного мастила є каламутний або молочний колір — це свідчить про потрапляння вологи, тоді як якісна олива має бути прозорою і мати відтінок від жовтого до світло-коричневого.