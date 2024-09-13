Toyota Prius встановила новий рекорд по витраті палива

Американець Вейн Гердес встановив рекорд Гіннеса, подолавши понад 5 тисяч кілометрів із середньою витратою палива 2,53 літра на 100 кілометрів.

Якщо точніше, то він пройшов шлях від будівлі мерії Лос-Анджелеса до будівлі мерії Нью-Йорка, тобто від західного узбережжя США до східного, протяжність якого становила 3211,7 милі, або 5168,7 кілометра, показавши середню витрату 2,53 літра на 100 кілометрів.

Судячи з усього, на одному баку Гердесу вдавалося проїжджати майже 1700 кілометрів, хоча сама Toyota заявляє автономність у 1036 кілометрів. При цьому умови були далекі від оптимальних: на окремих точках маршруту висота сягала 2100 м, а в пустелі Мохаве температура перевалювала за +40°C.

Щоб встановити рекорд, потрібно багато планувати. Ви не можете просто так взяти і зробити це. У вас має бути план. Але якщо щось піде не так, ви маєте вміти імпровізувати, змінювати план, маршрут, щоб досягти поставленої мети, – пояснив свій підхід Гердес. Також він дав короткі пояснення щодо економічного стилю водіння. Це плавний старт, акуратне поводження з педаллю газу та активне використання їзди накатом, пише Сarscoops.

Зрозуміло, що використовувалися особливі прийоми водіння; далеко не кожен зможе (та й захоче) повторити щось подібне, не кажучи вже про те, щоб так їздити в повсякденному житті. Але сам факт того, що серійний автомобіль, до того ж доволі великий і потужний, здатний забезпечити на дорогах загального користування такий результат, свідчить на користь сучасних гібридних технологій.

Нагадаємо, що Toyota Prius поточного покоління дебютувала в листопаді 2022 року. Автомобіль базується на модернізованій платформі TNGA і випускається у вигляді як гібрида HEV, так і плагіна PHEV з акумулятором на 16,3 кВт∙год і силовою установкою сумарною потужністю 223 к.с. Але, як бачимо, додавши в динаміці, Prius залишився вірним і економічності.