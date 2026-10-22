Заміна батареї за 99 секунд: CATL і Huawei готують революцію для електромобілів

Китайські компанії CATL та Huawei об’єднали зусилля для створення автоматизованих станцій заміни акумуляторів електромобілів. Нова технологія дозволить отримати заряджену батарею менш ніж за дві хвилини без участі водія.

Угоду про співпрацю 19 жовтня 2026 року підписали виробник акумуляторів CATL, його підрозділ Chocolate Swap та компанія Yinwang, яка входить до екосистеми Huawei і займається автомобільними технологіями.

CATL та Huawei створюють автоматизовані станції

Партнери планують об’єднати систему інтелектуального водіння Huawei Qiankun з інфраструктурою станцій CATL. Завдяки цьому автомобіль зможе самостійно визначати потребу в заміні батареї, знаходити найближчу сумісну станцію та прокладати до неї маршрут.

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Після прибуття електромобіль автоматично заїжджатиме на спеціальний майданчик і займатиме необхідне положення. Далі роботизована система демонтує розряджений акумулятор і встановить заряджений.

За задумом розробників, сама процедура заміни батареї триватиме приблизно 99 секунд. Водієві не доведеться виходити з автомобіля або виконувати додаткові дії.

Для роботи технології передбачено обмін даними між електромобілем, станцією та хмарною інфраструктурою. Водночас скористатися такими станціями зможуть лише машини, конструкція яких підтримує автоматизовану заміну акумулятора.

Перші електромобілі з новою технологією з’являться у 2027 році

За інформацією китайських галузевих видань, наступного року виробники планують представити п’ять моделей електромобілів, сумісних із новою системою.

Станція швидкої заміни батарей CATL

Першим має стати автомобіль бренду Epicland, створеного спільними зусиллями Dongfeng та Huawei. Аналогічну технологію також планують використовувати GAC і Huawei у межах спільного автомобільного проєкту Aistaland.

При цьому CATL уже має розвинену інфраструктуру заміни акумуляторів у Китаї. Станом на 29 вересня 2026 року мережа компанії налічувала 2520 станцій у 200 містах країни.

До кінця поточного року виробник планує збільшити їхню кількість до 3000. Окремо CATL розвиває мережу для електричних вантажівок, яка до завершення 2026 року має налічувати 900 станцій.

Співпраця CATL і Huawei може зробити заміну акумулятора зручнішою альтернативою традиційному заряджанню. Однак поширення технології залежатиме від кількості сумісних автомобілів та доступності відповідних станцій.