Білі стрілки прямо на дорозі: що означає незвична розмітка

Українські водії, які подорожують автомобілем Європою, можуть зустріти на автомагістралях незвичайну дорожню розмітку — великі білі стрілки або «галочки», нанесені через однакові проміжки просто посеред смуги. Особливо часто на таке маркування звертають увагу туристи у Словенії.

З напрямком руху ці стрілки не пов’язані. Вони не наказують перебудовуватися і не попереджають про поворот. Їхнє завдання — допомогти водієві буквально за кілька секунд зрозуміти, чи не їде він занадто близько до автомобіля попереду.

У Словенії такі позначки використовують для контролю безпечної дистанції. На відповідних ділянках біля дороги встановлюють табличку з написом «Varnostna razdalja 2 oznaki» — тобто «безпечна дистанція — дві позначки». Водій повинен залишати між своїм автомобілем і машиною попереду щонайменше дві такі стрілки.

Навіщо потрібні дві стрілки

Сенс такої розмітки стає зрозумілим, якщо згадати правило двох секунд.

У Словенії водій, який рухається за іншим транспортним засобом тією самою смугою, повинен залишати дистанцію, яку автомобіль долає щонайменше за дві секунди. На швидкості 100 км/год це близько 56 метрів, а на 130 км/год — уже приблизно 72 метри. Саме 130 км/год є типовою максимальною швидкістю на словенських автомагістралях.

Оцінити 70 метрів через лобове скло не так просто. Особливо коли автомобілі рухаються з однаковою швидкістю і відстань між ними візуально майже не змінюється.

Стрілки вирішують цю проблему без камер, електроніки чи датчиків у машині. Якщо між двома автомобілями залишаються дві дорожні позначки, водієві значно легше зрозуміти, що дистанція достатня. Якщо передня машина вже опинилася ближче — варто відпустити педаль акселератора і збільшити відстань.

Причому це не новий експеримент. Словенські Міністерство транспорту, дорожня компанія DARS та поліція почали впроваджувати спеціальну розмітку для самоконтролю дистанції ще у 2009 році. Спочатку її нанесли на п’яти ділянках автомагістралей.

Чому дві секунди мають значення

На невеликій швидкості кілька метрів між автомобілями можуть не здаватися проблемою. На автомагістралі ситуація зовсім інша.

При 130 км/год автомобіль щосекунди долає понад 36 метрів. Тобто навіть за одну секунду реакції водія машина проїде відстань, приблизно рівну довжині дев’ятиповерхового будинку, покладеного на бік.

І це ще до того, як гальма фактично почнуть зупиняти автомобіль.

Саме тому їзда «на бампері» особливо небезпечна на швидкісних трасах. Якщо машина попереду різко загальмує через затор, аварію або перешкоду, водієві позаду може просто не вистачити дороги для реакції.

Словенська поліція прямо називає недостатню дистанцію одним із поширених чинників ДТП і наголошує, що ризик різко зростає разом зі швидкістю.

За надто малу дистанцію можна отримати серйозний штраф

Стрілки виконують насамперед підказувальну функцію, але сама вимога щодо безпечної дистанції у Словенії закріплена правилами.

За недотримання належної дистанції водієві автомобіля загрожує штраф 200 євро — це приблизно 10,3 тис. грн за поточним курсом. Якщо мінімальна дистанція окремо визначена дорожнім знаком, штраф може становити 300 євро, або близько 15,5 тис. грн, а водій також отримує три штрафні бали.

Поліція може контролювати дистанцію за допомогою відеосистем Provida, фіксуючи одночасно два автомобілі та розраховуючи час і відстань між ними.

А як із дистанцією в Україні

В українських ПДР немає універсального правила на кшталт «дві секунди» або «половина швидкості в метрах», яке застосовувалося б до всіх автомобілів на автомагістралях.

Правила визначають безпечну дистанцію як відстань до автомобіля попереду, яка в разі його раптового гальмування або зупинки дозволить уникнути зіткнення без додаткового маневру. Тобто водій повинен сам враховувати швидкість, дорожні умови та стан автомобіля.

На практиці правило двох секунд цілком можна використовувати і на українських дорогах як простий орієнтир. Для цього достатньо вибрати нерухомий об’єкт біля дороги — стовп, знак або міст. Коли його проїде автомобіль попереду, потрібно відрахувати дві секунди. Якщо власна машина досягне цього місця раніше — дистанція замала. Саме такий спосіб рекомендує і словенська поліція.

У дощ, сніг або на слизькому покритті цю відстань логічно збільшувати, адже гальмівний шлях стає довшим.

Тож великі білі стрілки на словенських автомагістралях — це не новий вид дорожнього знака і не вказівка напрямку руху. Це проста «лінійка» прямо на асфальті, яка допомагає водієві побачити те, що на швидкості найскладніше оцінити на око — безпечну відстань до автомобіля попереду.