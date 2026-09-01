Toyota створила дизель, який майже неможливо «вбити»: він досі працює через 36 років

Сучасні автомобільні двигуни стають потужнішими, економнішими та складнішими, але Toyota продовжує використовувати дизель, конструкція якого бере початок ще у 1990 році. Йдеться про 1HZ — атмосферний шестициліндровий мотор об’ємом 4,2 літра, який здобув майже легендарну репутацію завдяки своїй витривалості.

Toyota офіційно й сьогодні вказує 1HZ серед своїх автомобільних двигунів. Його робочий об’єм становить 4163 куб. см, максимальна потужність — 96 кВт, або приблизно 131 к.с., а крутний момент — 285 Н·м при 2200 об/хв. Серед моделей, де він використовується, виробник називає Land Cruiser 70 і автобус Coaster.

За сучасними мірками характеристики виглядають більш ніж скромно. З 4,2 літра Toyota отримує лише близько 130 к.с., тоді як сучасні турбодизелі такого об’єму могли б розвивати у кілька разів більшу потужність.

Саме невелике форсування, однак, є однією з причин довговічності 1HZ.

Немає турбіни та складної електроніки

1HZ створювали передусім для автомобілів, яким доводиться працювати далеко від нормальних доріг і сервісних центрів. Це рядний шестициліндровий атмосферний дизель із непрямим упорскуванням.

У ньому немає турбокомпресора, складної системи Common Rail та багатьох компонентів, характерних для сучасних дизелів. Менша кількість потенційно проблемних вузлів спрощує ремонт і зменшує вимоги до якості обслуговування.

Саме тому такі Land Cruiser особливо популярні в Африці, на Близькому Сході, у гірничодобувній промисловості та гуманітарних організаціях. Toyota Gibraltar Stockholdings, яка постачає автомобілі для гуманітарних та міжнародних організацій, досі пропонує Land Cruiser 70 із 1HZ і прямо відзначає його довговічність та здатність працювати на паливі нижчої якості.

1,5 млн км без ремонту — можливо, але є нюанс

Навколо 1HZ існує велика кількість історій про надзвичайні пробіги. Власники повідомляють про автомобілі, які проходять 500–700 тисяч км, а окремим двигунам приписують понад мільйон кілометрів.

Є свідчення, коли 1HZ нібито долав до 1,5 млн км без капітального ремонту. Водночас це не офіційно задокументований ресурс Toyota і не результат заводського випробування, тому сприймати 1,5 млн км як гарантовану характеристику двигуна не варто.

Реальний ресурс залежить від обслуговування, режиму експлуатації, температури, якості мастила та пального. Але численні автомобілі з пробігами у сотні тисяч кілометрів підтверджують, що репутація 1HZ виникла не випадково.

Найцікавіше, що через 36 років після появи цього двигуна він усе ще має свій ринок. У Європі через екологічні норми подібна конструкція фактично неможлива, а сучасний Land Cruiser використовує значно складніші силові установки. Проте там, де ремонт може відбуватися за сотні кілометрів від найближчого сервісу, прості 130 к.с. часто виявляються ціннішими за значно потужніший сучасний мотор.