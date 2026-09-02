Тім Кук більше не очолює Apple: компанія отримала нового генерального директора

З 1 вересня 2026 року Apple офіційно має нового генерального директора. Джон Тернус, який раніше очолював напрям апаратної інженерії компанії, змінив Тіма Кука після 15 років його керівництва.

Про зміну керівництва Apple оголосила ще 22 квітня. Рада директорів одностайно затвердила Тернуса наступником Кука, а перехідний період тривав протягом літа. Тепер передача повноважень офіційно завершена.

Тім Кук при цьому не залишає Apple. Він став виконавчим головою ради директорів і надалі братиме участь у роботі компанії, зокрема займатиметься окремими питаннями взаємодії з урядами та міжнародними партнерами. Колишній голова ради Артур Левінсон перейшов на посаду провідного незалежного директора.

Apple за Кука стала в рази більшою

Кук очолив Apple у серпні 2011 року після Стіва Джобса. За цей час ринкова капіталізація компанії зросла приблизно з 350 млрд доларів до понад 4 трлн доларів, а річний виторг — зі 108 млрд до більш ніж 416 млрд доларів у 2025 фінансовому році.

Саме за його керівництва з’явилися Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro, Apple Pay та низка інших сервісів. Одним із найважливіших технологічних рішень став перехід комп’ютерів Mac з процесорів Intel на власні чипи Apple Silicon.

Водночас період Кука критикували за меншу кількість принципово нових категорій пристроїв порівняно з епохою Джобса, скасований автомобільний проєкт та відставання Apple від частини конкурентів у сфері генеративного штучного інтелекту. Саме ШІ стане одним із головних викликів для нового керівника.

Хто такий Джон Тернус

Новому CEO Apple 51 рік. Тернус працює в компанії з 2001 року, а у 2013-му став віцепрезидентом з апаратної інженерії. З 2021 року він очолював увесь відповідний підрозділ.

Джон Тернус та Тім Кук (фото: Apple)

Він брав участь у розробці багатьох поколінь iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та AirPods, а також відіграв важливу роль у переході Mac на власні процесори Apple.

Походження Тернуса з інженерного підрозділу робить зміну керівництва особливо цікавою. На відміну від Кука, який до призначення CEO мав репутацію блискучого спеціаліста з операційної діяльності та ланцюгів постачання, новий керівник значно тісніше пов’язаний із безпосередньою розробкою продуктів.

Першим великим випробуванням для Джона Тернуса стане вже найближча осіння презентація Apple. Саме новий CEO тепер відповідатиме за компанію в період, коли їй необхідно одночасно розвивати нові форм-фактори пристроїв і скорочувати відставання у сфері штучного інтелекту.