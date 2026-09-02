Тим Кук больше не возглавляет Apple: у компании появился новый генеральный директор

С 1 сентября 2026 года у Apple официально появился новый генеральный директор. Джон Тернус, ранее возглавлявший подразделение аппаратной инженерии компании, сменил Тима Кука, проработавшего на этом посту 15 лет.

Об изменении руководства Apple объявила ещё 22 апреля. Совет директоров единогласно утвердил Тернуса в качестве преемника Кука, а переходный период длился всё лето. Теперь передача полномочий официально завершена.

Тим Кук при этом не покидает Apple. Он стал исполнительным председателем совета директоров и в дальнейшем будет участвовать в работе компании, в частности, будет заниматься отдельными вопросами взаимодействия с правительствами и международными партнерами. Бывший председатель совета Артур Левинсон перешел на должность ведущего независимого директора.

Apple под руководством Кука стала в разы больше

Кук возглавил Apple в августе 2011 года, сменив Стива Джобса. За это время рыночная капитализация компании выросла примерно с 350 млрд долларов до более чем 4 трлн долларов, а годовая выручка — со 108 млрд до более чем 416 млрд долларов в 2025 финансовом году.

Именно под его руководством появились Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro, Apple Pay и ряд других сервисов. Одним из важнейших технологических решений стал переход компьютеров Mac с процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon.

В то же время период руководства Кука подвергался критике из-за меньшего количества принципиально новых категорий устройств по сравнению с эпохой Джобса, отмененного автомобильного проекта и отставания Apple от ряда конкурентов в сфере генеративного искусственного интеллекта. Именно ИИ станет одним из главных вызовов для нового руководителя.

Кто такой Джон Тернус

Новому генеральному директору Apple 51 год. Тернус работает в компании с 2001 года, а в 2013 году стал вице-президентом по аппаратной инженерии. С 2021 года он возглавлял весь соответствующий подразделение.

Джон Тернус и Тим Кук (фото: Apple)

Он участвовал в разработке многих поколений iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods, а также сыграл важную роль в переходе Mac на собственные процессоры Apple.

Тот факт, что Тернус пришел из инженерного подразделения, делает смену руководства особенно интересной. В отличие от Кука, который до назначения на должность генерального директора имел репутацию блестящего специалиста по операционной деятельности и цепочкам поставок, новый руководитель гораздо теснее связан с непосредственной разработкой продуктов.

Первым серьезным испытанием для Джона Тернуса станет уже ближайшая осенняя презентация Apple. Именно новый генеральный директор теперь будет отвечать за компанию в период, когда ей необходимо одновременно развивать новые форм-факторы устройств и сокращать отставание в сфере искусственного интеллекта.