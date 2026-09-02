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Тим Кук больше не возглавляет Apple: у компании появился новый генеральный директор

В Apple завершилась целая эпоха. Проработав 15 лет на посту генерального директора, Тим Кук передал руководство компанией Джону Тернусу, но полностью из Apple не уходит.

Автор:
Andrew Orobets
Тим Кук
Тим Кук (фото: Apple)

С 1 сентября 2026 года у Apple официально появился новый генеральный директор. Джон Тернус, ранее возглавлявший подразделение аппаратной инженерии компании, сменил Тима Кука, проработавшего на этом посту 15 лет.

Контекст:

Об изменении руководства Apple объявила ещё 22 апреля. Совет директоров единогласно утвердил Тернуса в качестве преемника Кука, а переходный период длился всё лето. Теперь передача полномочий официально завершена.

Тим Кук при этом не покидает Apple. Он стал исполнительным председателем совета директоров и в дальнейшем будет участвовать в работе компании, в частности, будет заниматься отдельными вопросами взаимодействия с правительствами и международными партнерами. Бывший председатель совета Артур Левинсон перешел на должность ведущего независимого директора.

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Apple под руководством Кука стала в разы больше

Кук возглавил Apple в августе 2011 года, сменив Стива Джобса. За это время рыночная капитализация компании выросла примерно с 350 млрд долларов до более чем 4 трлн долларов, а годовая выручка — со 108 млрд до более чем 416 млрд долларов в 2025 финансовом году.

Именно под его руководством появились Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro, Apple Pay и ряд других сервисов. Одним из важнейших технологических решений стал переход компьютеров Mac с процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon.

В то же время период руководства Кука подвергался критике из-за меньшего количества принципиально новых категорий устройств по сравнению с эпохой Джобса, отмененного автомобильного проекта и отставания Apple от ряда конкурентов в сфере генеративного искусственного интеллекта. Именно ИИ станет одним из главных вызовов для нового руководителя.

Кто такой Джон Тернус

Новому генеральному директору Apple 51 год. Тернус работает в компании с 2001 года, а в 2013 году стал вице-президентом по аппаратной инженерии. С 2021 года он возглавлял весь соответствующий подразделение.

Джон Тернус и Тим Кук (фото: Apple)
Джон Тернус и Тим Кук (фото: Apple)

Он участвовал в разработке многих поколений iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods, а также сыграл важную роль в переходе Mac на собственные процессоры Apple.

Тот факт, что Тернус пришел из инженерного подразделения, делает смену руководства особенно интересной. В отличие от Кука, который до назначения на должность генерального директора имел репутацию блестящего специалиста по операционной деятельности и цепочкам поставок, новый руководитель гораздо теснее связан с непосредственной разработкой продуктов.

Первым серьезным испытанием для Джона Тернуса станет уже ближайшая осенняя презентация Apple. Именно новый генеральный директор теперь будет отвечать за компанию в период, когда ей необходимо одновременно развивать новые форм-факторы устройств и сокращать отставание в сфере искусственного интеллекта.

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