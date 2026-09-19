Солнечные панели оказались не такими безопасными для природы: ученые обнаружили неожиданный эффект

Крупные солнечные электростанции могут оказывать неожиданное воздействие на местные экосистемы. Исследование, проведённое во Франции, показало резкое снижение активности пчёл, бабочек и других опылителей непосредственно под солнечными панелями.

Учёные исследовали 20 солнечных парков на юге Франции, сравнивая участки непосредственно под панелями, пространство между их рядами и открытые территории, которые постоянно получают солнечный свет.

Результаты оказались весьма показательными. Количество опылителей под панелями было на 76 % меньше, чем на открытых участках. Еще сильнее сократилось количество взаимодействий между насекомыми и цветущими растениями — сразу на 86 %. В промежутках между рядами панелей ситуация была лучше, но показатели всё равно оставались ниже, чем на незатененных территориях.

Исследование было опубликовано в журнале «Biological Conservation». Авторы подчеркивают, что результаты не означают массовой гибели насекомых из-за солнечных панелей. Речь идет прежде всего об изменении условий среды: затенении, микроклимате и растительности, из-за чего пространство непосредственно под конструкциями становится менее привлекательным для опылителей.

Неожиданным оказалось и влияние способа ухода за территорией. На солнечных фермах, где растительность контролировалась с помощью выпаса животных, опылителей было меньше, чем там, где траву просто косили.

Эти выводы согласуются с более обширным анализом, опубликованным в сентябре 2026 года. Обзор 56 научных работ и 817 результатов измерений показал, что фотопанели в среднем оказывают небольшое или умеренное негативное влияние на численность и видовое разнообразие растений и членистоногих — особенно непосредственно под панелями.

В то же время исследователи не призывают отказываться от солнечной энергетики. Они считают, что правильное расстояние между рядами панелей и грамотное управление растительностью могут существенно уменьшить воздействие крупных солнечных парков на биоразнообразие.