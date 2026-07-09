Учёные обнаружили «морское существо-зомби»: его ткани продолжали расти после отделения от тела

Учёные обнаружили необычную способность морского огурца, которая может изменить представления о пределах регенерации живых тканей. Исследователи выяснили, что фрагменты тканей этого морского существа не только выживали после отделения от тела, но и оставались активными, продолжая расти в течение нескольких лет в обычной морской воде.

Речь идет об алом морском огурце Psolus fabricii — представителе иглокожих, к которым также относятся морские звезды и морские ежи. Именно эта группа животных издавна известна своей способностью к регенерации. Однако ранее считалось, что ткани, отделившиеся от тела, в конечном итоге отмирают или разлагаются.

Новое наблюдение показало иное. Некоторые фрагменты тканей, взятые из амбулакральных ножек, тела и щупалец морского огурца, не погибли даже через несколько недель. Более того, со временем они начали демонстрировать признаки заживления, роста и перестройки.

Psolus fabricii

Ткани прослужили более трёх лет

Больше всего исследователей удивило то, что ткани оставались жизнеспособными не в стерильных лабораторных условиях, а в обычной природной морской воде. Такая вода содержит бактерии, органические вещества и множество микроорганизмов, поэтому её сложно назвать «чистой» средой для экспериментов.

Динамика изменений в ткани ножки трубки через год (сверху) и через несколько лет (снизу) после иссечения, демонстрирующая постепенное заживление раны. Изменение цвета от красного к более светлому белому и розовому отражает образование пигментированных клеток, формирующих скопления здоровой ткани, а также прогресс образования прозрачной соединительной ткани. Изображение: Sara Jobson

Несмотря на это, ткани не разрушились. Они продолжали проявлять активность, а учёные зафиксировали признаки клеточной диверсификации, работы иммунной системы и реорганизации структуры ткани. По одной из версий, фрагменты могли получать питательные вещества из морской воды, в частности, поглощая растворённые аминокислоты.

Учёные подчеркивают: полноценного нового морского огурца из таких тканей вырастить пока не удалось. То есть это не означает, что отделенная часть тела может превратиться в новое животное. Но сам факт того, что ткань годами не погибает, а заживает и изменяется, уже является чрезвычайно важным.

Почему это важно для медицины

Это открытие может стать новой моделью для исследований в области регенеративной медицины. Если учёные лучше поймут, как ткани морского огурца выживают в сложной природной среде, это может помочь в изучении заживления ран, регенерации тканей и антимикробной защиты.

Особенно интересно то, что эти фрагменты не требовали стерильных условий, в которых обычно выращивают клеточные культуры. Например, известные «бессмертные» клеточные линии, такие как HeLa, могут долго размножаться в лаборатории, но только при строгом контроле среды. В случае с морским огурцом ткани выживали в гораздо более естественных и сложных условиях.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Авторы считают, что это открытие открывает новое направление в изучении биологической устойчивости, долговечности клеток и механизмов регенерации.