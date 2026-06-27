В Испании запустили двигатель будущего: он работает исключительно на водороде и уже подает энергию в сеть

Финская компания Wärtsilä провела первое в мире успешное испытание крупного поршневого двигателя, работающего на 100 % водороде. Установка не просто запускалась в лаборатории — её подключили к электросети Испании, где она вырабатывала электроэнергию в реальных условиях.

Почему это важно для энергетики

Испытания прошли в исследовательском центре Wärtsilä в Бермео, в Стране Басков. Речь идет о модели Wärtsilä 31H2 — крупнейшем в мире поршневом двигателе, созданном специально для работы исключительно на водороде.

Основная цель испытания заключалась не в том, чтобы проверить сам факт запуска двигателя, а в том, чтобы оценить его способность стабильно работать в составе реальной энергосистемы. Именно это отличает данный проект от многих предыдущих демонстраций водородных технологий.

Такие установки могут стать полезным дополнением к солнечной и ветровой энергетике. Когда выработка электроэнергии из ВИЭ снижается из-за погодных условий, систему необходимо быстро сбалансировать. Сегодня для этого часто используют электростанции на ископаемом топливе, но в будущем их частично могут заменить водородные двигатели.

Во время работы такой двигатель не выделяет CO₂, однако эта технология по-прежнему сталкивается с трудностями. При высоких температурах возможно образование оксидов азота, поэтому требуются системы очистки выбросов. Кроме того, климатический эффект зависит от происхождения самого водорода: лучший вариант — «зелёный» водород, произведённый с помощью возобновляемой энергии.

В компании Wärtsilä отмечают, что нынешнее испытание является продолжением программы развития водородной энергетики. В 2024 году компания уже представила концепцию крупной электростанции, способной работать на 100 % на водороде, а теперь продемонстрировала практический шаг к её реализации.