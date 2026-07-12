Учёные создали куртку, которая добывает питьевую воду прямо из воздуха

Прототип способен собирать до 900 мл воды в день, а отдельное устройство той же команды уже показало рекордный результат — 1,3 литра чистой воды в сутки.

Инженеры из Техасского университета в Остине разработали необычную куртку, способную собирать питьевую воду прямо из воздуха. Речь идет не о фантастике, а о новой ткани из гидрогелевых волокон, которая впитывает влагу из атмосферы, направляет её в съёмные блоки, а затем после нагрева позволяет получить жидкую воду.

По данным университета, такая куртка в ходе испытаний производила от 400 до 900 мл питьевой воды в день — в зависимости от уровня влажности. Это немного для полноценного обеспечения человека водой, но достаточно, чтобы технология стала интересной для туристов, военных, спасателей, фермеров или людей, работающих в отдаленных районах без стабильного доступа к питьевой воде.

Как работает «водяная» куртка

Технология основана на специальном текстиле, который не просто впитывает влагу, а быстро перемещает её из паров в воздухе в жидкое состояние на поверхности волокон и далее в систему сбора. Именно это отличает разработку от многих предыдущих материалов, которые хорошо работали в лаборатории, но были менее пригодны для реального ношения.

Проще говоря, процесс выглядит следующим образом:

ткань впитывает влагу из воздуха;

вода скапливается в съемных блоках;

эти блоки помещаются в компактный складной коллектор;

после нагрева влага выделяется;

её можно конденсировать и собрать в качестве питьевой воды.

В научной статье, опубликованной в журнале Science Advances, исследователи описывают масштабируемые текстильные волокна для индивидуального сбора воды из атмосферы. По их данным, такая ткань продемонстрировала значительно более высокую производительность по сравнению с обычными материалами для сбора влаги.

Это не просто куртка

Параллельно та же команда протестировала отдельное устройство для извлечения воды из воздуха. Оно работало в двух совершенно разных условиях: в сухом климате пустыни Чиуауа в Нью-Мексико и в более влажном климате Остина. В обоих случаях система собирала 1,3 литра чистой воды в день.

Еще более важный показатель — производительность на единицу массы материала. Устройство достигло результата в 4,3 литра воды на килограмм влагопоглощающего материала в день, что в университете называют рекордным показателем для подобных систем.

В основе устройства также лежит специальная гидрогелевая ткань из материалов биологического происхождения. Она поглощает влагу из воздуха, а затем отдает её под действием солнечного тепла, после чего воду можно сконденсировать и собрать.

В будущем такую технологию могут внедрять не только в одежду, но и в:

рюкзаки;

палатки;

аварийные укрытия;

снаряжение для спасателей;

военное и туристическое снаряжение.

Эта разработка может оказаться особенно перспективной для регионов, где нехватка воды ощущается сильнее всего: в некоторых частях Северной Африки, на Ближнем Востоке, в Южной Азии и в Африке к югу от Сахары. В то же время это пока не готовый массовый продукт, а прототип и технологическая платформа, на которую уже подана патентная заявка.

Главный вывод прост: учёные показали, что для извлечения воды из воздуха не обязательно использовать крупное стационарное устройство. В будущем такая система может стать частью одежды или снаряжения, которое человек носит с собой.