«Искусственное солнце» готово на две трети: во Франции установили модуль реактора весом 1100 тонн

Международный термоядерный реактор ITER, который строится на юге Франции, преодолел очередной этап: в шахту реактора опустили шестой из девяти секторных модулей вакуумной камеры. После этой операции тороидальное «сердце» крупнейшего в мире токамака собрано уже на две трети.

Тридцать часов ювелирной работы

Каждый секторный модуль представляет собой предварительно собранный «сэндвич», состоящий из сектора вакуумной камеры (440 тонн), двух катушек тороидального поля (по 310 тонн каждая) и панелей теплового экрана. Вместе модуль весит около 1100 тонн, а с такелажной оснасткой кран удерживал почти 1400 тонн. Сама операция опускания и позиционирования длилась 30 часов.

Параметр Значение Масса модуля ~1100 тонн Полная нагрузка на кран ~1400 тонн Продолжительность операции 30 часов Установлено модулей 6 из 9 Готовая камера 19 м в диаметре, 11 м в высоту, ~5200 тонн

«Установка шести секторных модулей — это не просто шесть раз повторить одну и ту же операцию. Каждая из них требует точной интеграции сложных компонентов», — пояснил руководитель строительства ITER Серджио Орланди.

Показательно, что монтаж идет быстрее графика: последовательная установка модулей началась в апреле 2025 года, и завершение сборки камеры теперь ожидается к середине 2027 года — ранее этот этап был запланирован на декабрь 2027 года. Для проекта, который годами критиковали за задержки и рост сметы, опережение графика — само по себе новость.

Зачем все это?

ITER — совместный проект 35 стран, цель которого — доказать, что термоядерный синтез может выделять значительно больше энергии, чем потребляет: в плазме, нагретой до 150 миллионов градусов, будут сливаться ядра дейтерия и трития, как это происходит в недрах звёзд. Четыре сектора вакуумной камеры изготовила Южная Корея, ещё пять — европейские подрядчики.

Вакуумная камера — главный барьер, удерживающий плазму, поэтому её сбор является критическим этапом всего проекта. Согласно действующему графику, исследовательская работа реактора должна начаться в середине 2030-х годов, а полноценные дейтерий-тритиевые эксперименты — ближе к концу следующего десятилетия. Коммерческую электроэнергию ITER производить не будет — это научный демонстратор, на основе которого будут проектироваться электростанции следующего поколения DEMO.

Напомним, что пока термоядерная энергетика только развивается, атомная энергетика осваивает новые форматы: ранее мы писали о единственной в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов», прошедшей отраслевой аудит безопасности в Арктике.