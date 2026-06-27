Китайская обсерватория зафиксировала странный сигнал из космоса: такого вспышки астрономы ещё не видели

Китайский спутник Einstein Probe зафиксировал необычную рентгеновскую вспышку, происхождение которой пока не удалось объяснить. Событие получило название EP240305a и уже привлекло внимание астрономов в разных странах, ведь оно похоже на гамма-вспышку, но имеет одну очень странную особенность: гамма-излучение во время него не обнаружили.

Сигнал был зарегистрирован 5 марта 2024 года. Спутник Einstein Probe, созданный для поиска кратковременных рентгеновских вспышек, зафиксировал два мощных импульса рентгеновского излучения. Между ними была пауза продолжительностью примерно 200 секунд. Первая вспышка длилась около двух минут, вторая — чуть более четырёх минут.

Уже сама структура события давала понять, что речь идет о чем-то необычном.

Что зафиксировали телескопы

После обнаружения сигнала астрономы развернули широкую кампанию наблюдений. К работе были привлечены приборы, работающие в различных диапазонах: рентгеновском, видимом, инфракрасном и радиодиапазоне.

Выяснилось, что рентгеновское излучение затихло через несколько дней. В то же время радиосигнал сохранялся ещё много недель и постепенно ослабевал. Именно это и сделало EP240305a особенно загадочным: такая комбинация характеристик не соответствует ни одному из хорошо известных типов кратковременных космических явлений.

Исследователи сопоставили сигнал с различными сценариями. Например, они отклонили вариант с разрушением звезды сверхмассивной чёрной дырой, поскольку такие события обычно остаются заметными в течение месяцев или даже лет. Не подошли и звездные вспышки, в которых радиоизлучение исчезает значительно быстрее. Классические рентгеновские взрывы, связанные с нейтронными звездами, также не объясняют наличие такого радиосигнала.

Почему это может быть «гамма-вспышка без гамма-лучей»

Наиболее вероятным объяснением остаются гамма-вспышки — чрезвычайно мощные взрывы, возникающие при коллапсе массивных звёзд или столкновении нейтронных звёзд. Но именно здесь и возникает главная проблема: в случае EP240305a детекторы не зарегистрировали гамма-излучение, которое обычно является ключевым признаком таких событий.

Одна из гипотез заключается в том, что гамма-лучи всё же были, но их поток был направлен не в сторону Земли. Другой вариант — излучение могло быть поглощено или сильно ослаблено плотной материей вокруг источника взрыва.

Поэтому учёные описывают EP240305a как явление, похожее на гамма-вспышку, но без обнаруженного гамма-излучения. В более широком смысле это может быть внегалактическое быстрое рентгеновское явление — класс событий, которые ещё требуют более глубокого изучения.

Почему открытие важно

Этот случай показывает, насколько полезным может быть «Einstein Probe». Спутник начал работу в 2024 году в рамках совместной миссии Китайской академии наук и Европейского космического агентства.

Его особенность — новые рентгеновские телескопы, конструкция которых вдохновлена строением глаз омаров. Благодаря этому аппарат может одновременно наблюдать за обширным участком неба и быстро обнаруживать короткие вспышки, которые раньше могли просто оставаться незамеченными.

Для астрономов это очень важно: когда подобный сигнал фиксируется сразу, другие телескопы на Земле и в космосе можно быстро направить на источник. Именно так появляется шанс уловить детали событий, которые длятся считанные минуты или часы.

EP240305a пока остаётся загадкой. Но именно такие сигналы помогают астрономам обнаруживать новые типы космических взрывов и лучше понимать, что происходит далеко за пределами нашей галактики.