Роботы смогут ощущать прикосновения с помощью цвета: ученые создали необычный сенсор

Инженеры создали новый сенсор прикосновения для роботов, который может преобразовывать давление, деформацию и контакт с предметом в цветные узоры. Благодаря этому робот фактически получает возможность «видеть» то, к чему прикасается.

Разработку представили специалисты Лондонского университета королевы Марии. Технология описана в научном журнале Science Advances и называется механо-хромным тактильным сенсором. Её основная идея заключается в том, что информация о прикосновении не собирается с помощью сложной сетки микродатчиков, а возникает непосредственно в самом материале.

Когда на мягкую поверхность оказывается давление, она меняет цвет в зависимости от силы и характера контакта. Эти изменения цвета могут считываться обычной USB-камерой в режиме реального времени. В результате система получает карту давления, деформации и контакта без сложных вычислений и задержек.

Почему роботам до сих пор сложно прикасаться к предметам

Современные роботы уже умеют распознавать объекты, ходить, сортировать товары, выполнять точные движения и работать с камерами. Но осязание по-прежнему остается одной из самых сложных задач.

Для человека взять стакан, монету или кусок ткани — простое действие. Но на самом деле рука постоянно фиксирует силу нажатия, трение, жесткость поверхности, скольжение и мельчайшие детали. В ладони человека более 10 тысяч механорецепторов, которые помогают не уронить предмет и не сломать его.

Для работы недостаточно просто «видеть» объект через камеру. Он должен понимать, с какой силой нажимать, не выскальзывает ли объект, не начинает ли материал деформироваться и не нужно ли изменить захват. Именно здесь требуются точные тактильные датчики.

Новый подход отличается от классических систем тем, что часть работы выполняет сам материал. Он сразу кодирует механическую информацию в виде цвета, а камера лишь считывает результат.

Где такая технология может понадобиться

Исследователи уже доказали, что датчик способен фиксировать очень мелкие детали, в частности линии папиллярного узора пальца. Это свидетельствует о высоком разрешении системы.

В будущем такие датчики могут пригодиться в промышленных роботах, работающих с хрупкими или микроскопическими деталями. Если робот видит, где именно и с какой силой он нажимает, он может скорректировать движение, прежде чем повредит компонент.

Еще одно потенциальное направление — протезы. Более точная обратная связь по осязанию может сделать искусственные конечности более естественными в использовании. Также эту технологию рассматривают для применения в хирургических системах, где важно различать здоровые и патологические ткани по механическим свойствам.

Впрочем, до массового применения ещё далеко. Лабораторная демонстрация не означает, что такая «кожа» уже готова для гуманоидных роботов или промышленных манипуляторов. В реальных условиях датчик должен работать в условиях пыли, жира, переменного освещения, случайных ударов, износа материала и тысяч циклов нагрузки.

Отдельный вопрос — стабильность цветного сигнала. Если камера должна определять давление по цвету, система должна четко различать изменение, вызванное прикосновением, от изменения освещения, тени или бликов.

Несмотря на это, данная разработка представляется важным шагом для робототехники. Она показывает, что роботам не обязательно копировать человеческую кожу рецептор за рецептором. Иногда более эффективным может оказаться другой подход — материал, который сам преобразует прикосновение в видимый сигнал.