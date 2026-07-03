Китай продемонстрировал «авианосец на колесах»: дроны запускают с электромагнитной катапульты, установленной на грузовиках

В Китае продемонстрировали необычную военную разработку — мобильную электромагнитную катапульту для запуска беспилотников. Фактически речь идет о технологии, схожей с той, которую используют на современных авианосцах, но перенесённой на колёсную платформу.

В сети появилось видео, на котором виден запуск дрона с модульной системы EMALS. По данным The War Zone, катапульта состоит из нескольких специально спроектированных грузовиков, которые соединяются между собой в одну стартовую дорожку.

Как работает мобильная катапульта

На видео беспилотник взлетает из конфигурации, состоящей из трёх грузовиков. Ранее подобную систему замечали и в четырёхсегментном варианте. Запускался не небольшой коптер или лёгкий дрон, а стационарный беспилотник с классическим шасси, верхним расположением крыла, V-образным хвостом и винтом.

Самая интересная особенность системы — её мобильность. Грузовики могут двигаться по отдельности в колонне, а затем соединяются в один стартовый комплекс. Кроме того, они оснащены полноуправляемым шасси, которое позволяет разворачивать всю конструкцию практически на месте. Это важно, ведь для старта летательного аппарата катапульту нужно выставить против ветра.

На грузовиках также были замечены защитные кожухи. Они могут прикрывать элементы системы во время транспортировки, защищать её от погодных условий или затруднять идентификацию техники.

Зачем Китаю такая система

Мобильная катапульта не заменит классический авианосец и не предназначена для запуска тяжёлых палубных истребителей. Её главная ценность — в возможности быстро развернуть стартовую площадку для средних и потенциально боевых беспилотников там, где нет полноценной взлётной полосы.

По предварительным данным, подобные решения могут быть рассчитаны на запуск дронов массой до примерно 2 тонн. Для сравнения: это значительно меньше, чем у палубных самолетов, но уже достаточно для более серьезных беспилотных платформ, чем обычные разведывательные аппараты.

The War Zone отмечает, что эта система может быть частью более широкого семейства контейнеризированных военных решений. В этой концепции наряду с катапультой фигурируют контейнеры с ракетами, радарами, средствами радиоэлектронной борьбы, системами ПВО и пунктами управления.

Такой подход позволяет быстро перебрасывать отдельные модули по морю или по суше, маскировать их под обычную логистическую инфраструктуру и развертывать там, где традиционные базы или крупные корабли были бы слишком уязвимы.

Пока что многие характеристики системы остаются неизвестными. Неясно, какова реальная длина стартовой дорожки, какие требования предъявляются к питанию и охлаждению, как быстро можно перезаряжать катапульту и насколько стабильно она будет работать на палубе корабля. Но сам факт демонстрации запуска показывает: Китай экспериментирует не только с новыми дронами, но и с инфраструктурой для их быстрого применения.