Учёные выяснили, что Земля сама «подпитала» одну из самых сильных магнитных бурь

Геомагнитная буря, обрушившаяся на Землю в мае 2024 года, запомнилась не только яркими полярными сияниями в необычных широтах. Новые данные показали, что во время этого явления вокруг планеты происходили процессы, которые могут изменить подход к прогнозированию космической погоды.

Речь идет о так называемой буре Ганнона — одной из самых мощных геомагнитных бурь в современной истории. Она началась после серии сильных солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Облака заряженной плазмы достигли Земли 10 мая 2024 года и сильно возмутили магнитосферу планеты.

Земля сама «подпитала» шторм

Международная группа исследователей проанализировала данные японского спутника Arase, который в нужный момент оказался в зоне кольцевого тока. Как говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances, это позволило впервые одновременно сравнить состав частиц в кольцевом токе и солнечном ветре во время бури такой силы.

Ранее считалось, что во время самых сильных бурь большую роль играют частицы, принесенные солнечным ветром. Но новые измерения показали иную картину. Примерно 85 % зарегистрированных ионов были ионами кислорода, которые происходили не от Солнца, а из верхних слоев земной атмосферы — ионосферы.

Другими словами, солнечный удар вызвал бурю, но и сама Земля также стала активным участником этого процесса. Её атмосфера выбросила в магнитосферу большое количество тяжёлых ионов, которые могли усилить возмущения магнитного поля.

Почему это важно для прогнозов

В разгар бури спутник Arase зафиксировал ослабление магнитного поля примерно на 40 процентов на высоте около 16 тысяч километров. Также в этой зоне уменьшилось количество высокоэнергетических электронов, которые обычно движутся вокруг Земли.

Это открытие важно не только для науки. Сильные геомагнитные бури могут влиять на работу спутников, GPS, радиосвязь, авиацию и энергосистемы. Поэтому более точные прогнозы космической погоды становятся всё более важными для современной инфраструктуры.

Новые результаты показывают, что для прогнозирования таких явлений недостаточно следить только за Солнцем и солнечным ветром. Необходимо также учитывать состояние земной атмосферы, ведь именно она может существенно усугублять последствия экстремальных бурь.

Фактически исследование объясняет, почему майская буря 2024 года была настолько необычной. Она оказалась не просто ударом со стороны Солнца, а сложным взаимодействием между солнечной плазмой, магнитосферой и верхними слоями атмосферы Земли.