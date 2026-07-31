Apple Watch Series 12 и Ultra 4: чего ожидать от осенних новинок Apple

Осенью Apple традиционно представит новое поколение умных часов — Apple Watch Series 12 и Ultra 4. Основные ожидания от этого года подытожил обозреватель Bloomberg Марк Гурман, и, судя по его данным, это поколение будет скорее эволюционным: без нового дизайна, но с первым за несколько лет ощутимым обновлением «железа».

Дизайн: без сюрпризов

По информации Гурмана, внешне Series 12 и Ultra 4 практически не будут отличаться от прошлогодних Series 11 и Ultra 3 — ни форма корпуса, ни экраны существенно не изменятся. Заметное переосмысление дизайна, по его словам, Apple готовит на ближайшие один-два года, поэтому модели этого года станут переходными.

Это уже стало характерной чертой данной линейки: последнее серьезное обновление внешнего вида произошло в Series 10 с более тонким корпусом и большим дисплеем, и с тех пор часы меняются в основном изнутри.

Наконец-то новый процессор

Самое конкретное из ожидаемых изменений — новый чип, вероятно S11 или более поздней версии. Это важнее, чем кажется: Apple несколько поколений подряд использовала фактически один и тот же S10, поэтому Series 12 может стать первым за много лет заметным скачком в производительности. На практике это означает более быструю работу watchOS, больше возможностей для функций на базе Apple Intelligence и, потенциально, лучшую энергоэффективность.

Ожидаются также улучшения в области мониторинга здоровья и фитнеса, однако конкретных деталей пока нет — Гурман ограничился общими формулировками.

Что оказалось ложью из слухов

Функция Статус Новый процессор (S11+) ожидается Улучшение здоровья/фитнеса ожидается, без подробностей Новый дизайн маловероятно (1–2 года) Touch ID в часах маловероятно Датчик в ремешке сомнительный слух Измерение уровня глюкозы в стадии разработки, ориентир — 2030 год

Ранее в сети циркулировали слухи о сканере отпечатков Touch ID в новых часах — Гурман считает такое серьезное изменение конструкции маловероятным. Ещё более экзотическая идея — датчик здоровья, встроенный прямо в силиконовый ремешок — осталась неподтверждённой и происходит из сомнительных источников.

Самую ожидаемую функцию последних лет — неинвазивное измерение уровня сахара в крови — Apple продолжает разрабатывать, но, судя по имеющимся данным, реальный срок её внедрения — примерно 2030 год. Поэтому пользователям с диабетом пока не стоит откладывать покупку в ожидании чуда.

Когда ожидать

Презентация Series 12 и Ultra 4 ожидается осенью, скорее всего, на традиционном сентябрьском мероприятии вместе с новыми iPhone. А вот бюджетной модели Apple Watch SE нового поколения в этом году не будет — обновление этой линейки, по данным Гурмана, в планах на 2026 год не фигурирует.

Для владельцев актуальных моделей практический вывод прост: если у вас Series 11 или Ultra 3, веских причин для обновления в этом году, похоже, не будет. Зато пользователям более старых поколений — Series 8 и более ранних — переход на Series 12 даст сразу и более быстрый процессор, и все функции мониторинга здоровья, накопленные линейкой за последние годы, от уведомлений о гипертонии до расширенной аналитики сна. А тем, кто ждёт по-настоящему нового поколения Apple Watch, разумнее ориентироваться на редизайн, который Гурман прогнозирует в перспективе одного-двух лет.

Как всегда с слухами, следует быть осторожными: даже данные Гурмана, самого точного из инсайдеров по Apple, не раз корректировались ближе к анонсам, поэтому окончательную картину покажет только презентация.

Напомним, что конкуренты тем временем наращивают темпы: ранее мы писали, что Samsung в 2027 году планирует выпустить сразу восемь флагманских смартфонов в рамках стратегии «4+4», включая второе поколение TriFold с двойной складкой.