Apple начала продажи восстановленного MacBook Neo: цена снова начинается с 599 долларов

Apple начала продажи восстановленного MacBook Neo в своем официальном магазине восстановленной техники. Это позволило вернуть стартовую цену ноутбука к уровню, который был до недавнего подорожания.

Накануне Apple повысила цены почти на все свои продукты, кроме iPhone. Повышение коснулось и MacBook Neo: в США новый ноутбук подорожал на $100.

Сколько стоит восстановленный MacBook Neo

Базовая версия MacBook Neo с 256 ГБ памяти и без Touch ID теперь доступна в качестве восстановленного устройства по цене 599 долларов. Именно столько стоил новый ноутбук до повышения цен.

Версия с 512 ГБ памяти и Touch ID в магазине восстановленной техники стоит $679. Это на $20 дешевле, чем новый MacBook Neo в такой конфигурации до повышения цен. После изменения цен новая модель с 512 ГБ и Touch ID уже стоит $799.

Apple отмечает, что официально восстановленные устройства проходят полное тестирование, очистку и проверку. Если в них обнаруживаются неисправные компоненты, их заменяют. Такие устройства также переупаковывают и продают с годовой гарантией, как и новую технику.

В комплекте с восстановленным MacBook Neo покупатели получают кабель USB-C и адаптер питания мощностью 20 Вт.