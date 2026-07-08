Обеспечить работу интернета во время отключений станет проще: в Украине готовят новые правила

В Украине планируют упростить использование оборудования, необходимого для стабильной работы интернета, связи и систем безопасности во время отключений электроэнергии. НКРЭКП одобрила проект изменений в правила розничного рынка электроэнергии, который должен сократить бюрократию при подключении маломощных устройств.

Главное изменение — повышение допустимой мощности электроустановок, которые можно использовать без установки отдельного узла учета. Предлагается увеличить этот лимит в три раза: с 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Что можно будет подключать проще

Изменения касаются оборудования, обеспечивающего связь и передачу данных. Речь идет, в частности, о:

интернет-роутеры;

оптические сетевые терминалы ONT;

системы охранной сигнализации;

прочие маломощные устройства для связи и передачи данных.

Для пользователей это важно прежде всего во время отключений электричества и воздушных тревог. Если интернет-провайдер использует оптическую сеть, а дома или в здании есть резервное питание для роутера и ONT, интернет может работать даже без централизованного электроснабжения.

Что это означает для абонентов

Новые правила должны упростить подключение маломощного оборудования без лишних административных процедур. Это может быть полезно как для частных потребителей, так и для ТСЖ, бизнеса, провайдеров и владельцев систем безопасности.

В то же время это не означает, что все устройства можно будет подключать без контроля. Проект также уточняет порядок определения объемов потребления электроэнергии такими электроустановками. То есть регулятор хочет не только упростить подключение, но и сделать расчеты более понятными.

Кроме того, документ совершенствует механизм расчетов и сроки представления информации о выплатах частным домохозяйствам, производящим электроэнергию по «зеленому» тарифу.

После одобрения проекта его должны обнародовать для обсуждения и сбора предложений. Если изменения будут окончательно утверждены, пользователям станет проще обеспечить работу домашнего интернета, систем безопасности и оборудования связи во время перебоев с электроснабжением.