Інтернет під час відключень стане простіше підтримувати: в Україні готують нові правила

В Україні планують спростити використання обладнання, необхідного для стабільної роботи інтернету, зв’язку та систем безпеки під час відключень електроенергії. НКРЕКП схвалила проєкт змін до правил роздрібного ринку електроенергії, який має зменшити бюрократію для підключення малопотужних пристроїв.

Головна зміна — підвищення допустимої потужності електроустановок, які можна використовувати без облаштування окремого вузла обліку. Ліміт пропонують збільшити втричі: з 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Що можна буде підключати простіше

Зміни стосуються обладнання, яке забезпечує зв’язок і передавання даних. Йдеться, зокрема, про:

інтернет-роутери;

оптичні мережеві термінали ONT;

системи охоронної сигналізації;

інші малопотужні пристрої для зв’язку та передачі даних.

Для користувачів це важливо насамперед під час відключень світла та повітряних тривог. Якщо інтернет-провайдер використовує оптичну мережу, а вдома або в будинку є резервне живлення для роутера й ONT, інтернет може працювати навіть без централізованого електропостачання.

Що це означає для абонентів

Нові правила мають спростити підключення малопотужного обладнання без зайвих адміністративних процедур. Це може бути корисно як для приватних споживачів, так і для ОСББ, бізнесу, провайдерів та власників систем безпеки.

Водночас це не означає, що всі пристрої можна буде підключати безконтрольно. Проєкт також уточнює порядок визначення обсягів споживання електроенергії такими електроустановками. Тобто регулятор хоче не лише спростити підключення, а й зробити розрахунки зрозумілішими.

Окремо документ удосконалює механізм розрахунків і строки подання інформації щодо виплат приватним домогосподарствам, які виробляють електроенергію за «зеленим» тарифом.

Після схвалення проєкту його мають оприлюднити для обговорення та збору пропозицій. Якщо зміни остаточно ухвалять, користувачам буде простіше забезпечити роботу домашнього інтернету, охоронних систем і зв’язкового обладнання під час перебоїв з електропостачанням.