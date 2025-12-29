Samsung не може визначитись з ціною Galaxy S26

Напередодні презентації флагманської лінійки Galaxy S26 компанія Samsung зіткнулася з несподіваною проблемою. Хоча смартфони вже перебувають на стадії масового виробництва, техногігант досі не затвердив їхню фінальну вартість.

Причиною невизначеності стало різке зростання цін на ключові компоненти: модулі камер, OLED-дисплеї, чіпсети та оперативну пам’ять, а також збільшення витрат на персонал та агресивний маркетинг.

Виробник опинився перед складним вибором: підвищити ціни, ризикуючи зниженням продажів, або залишити їх на рівні попереднього покоління, суттєво втративши у прибутку. Якщо з нішевими продуктами, такими як Galaxy Z TriFold, компанія готова працювати «в мінус» заради демонстрації технологій, то для серії S26 такий підхід неприпустимий, адже вона залишається основним джерелом доходу мобільного підрозділу.

Ситуацію ускладнює залежність від дорогих процесорів Qualcomm. Щоб зменшити витрати, Samsung планує оснастити частину моделей власним чіпом Exynos 2600, проте повністю відмовитися від сторонніх рішень неможливо. За словами інсайдерів, пошук балансу між прибутковістю та лояльністю клієнтів вже призвів до зміщення термінів офіційного анонсу новинок.