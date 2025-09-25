F-16 та E-3 у небі: Яку техніку США підняли на перехоплення російських літаків?

Нещодавній інцидент, пов’язаний із прольотом стратегічних бомбардувальників Ту-95 та винищувачів Су-35 біля берегів Аляски, продемонстрував те, яку техніку США використовуватиме в подібних ситуаціях.

Для успішного перехоплення та контролю ситуації у повітря підняли комплексне авіаційне угруповання:

Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 (AWACS): Цей літак є ключовим елементом операції. Він використовується як “повітряний командний пункт”, здатний виявляти російські літаки на великих відстанях та координувати дії американських винищувачів. Винищувачі F-16: Для безпосереднього перехоплення та візуального супроводу російських літаків у повітря підняли чотири винищувачі F-16. Ці багатоцільові літаки виконують роль “щита”, забезпечуючи безпеку повітряного простору. Заправники KC-135: В операції також було задіяно чотири літаки-заправники KC-135. Вони забезпечують можливість дозаправки винищувачів F-16 у повітрі, що значно збільшує час їхнього патрулювання та ефективність місії перехоплення.

Такий склад сил (розвідка/управління, перехоплення та забезпечення) свідчить про високий ступінь готовності американського командування до реагування на потенційні загрози поблизу своїх кордонів.