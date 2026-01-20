На що скаржилися українці у грудні 2025 року: статистика від телеком-регулятора

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), оприлюднила звіт щодо звернень громадян за грудень 2025 року. Загалом регулятор отримав та опрацював 531 скаргу.

Географія скарг Найактивнішими виявилися мешканці великих міст та прилеглих областей. Лідером за кількістю звернень став Київ (89 випадків). Далі рейтинг виглядає так:

Дніпропетровська область — 74 звернення;

Харківська область — 37;

Київська область — 35;

Львівська область — 32.

Основні проблеми Майже половина всіх скарг (45%, або 239 звернень) стосувалася проблем із мобільним голосовим зв’язком. На другому місці опинилися проблеми з доступом до мережі: на фіксований домашній інтернет скаржилися у 20% випадків, а на мобільний — у 7,3%. Також до регулятора зверталися з питань роботи пошти (10,6%). Найменше нарікань викликав стаціонарний телефонний зв’язок — лише 2,1%.

Результати розгляду Регулятор відзвітував про 100% своєчасне опрацювання запитів. За підсумками місяця 61 звернення було вирішено на користь споживачів. Ще 150 громадян отримали необхідні роз’яснення. Частину скарг (42) перенаправили до інших органів влади, оскільки вони виходили за межі компетенції НКЕК.