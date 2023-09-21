У Туреччині iPhone 15 Pro Max коштує майже $3500

У Туреччині, як відомо, смартфони iPhone коштують дорожче, ніж у світі. На це є кілька причин.
$3500 – вартість топового iPhone 15 Pro Max з 1 ТБ флеш-пам’яті. Крім інтересу рітейлерів, у Туреччині шалені податки та збори. До вартості смартфона доводиться додавати ще 100% – близько $1850.
Ось, з чого складається ціна:
- 1% вартості смартфона йде на збереження культурної спадщини (!!!): $16.
- 12% від ціни iPhone 15 Pro Max 1 TB стягується як збір на користь телеканалу TRT: $193.
- 50% вартості — спеціальний податок на споживання: $900
- 20% від ціни смартфона – це, власне, податок на додану вартість KDV: $573.
- 10% – націнка Apple у Туреччині: $167.
До речі, ввезені до Туреччини iPhone з інших країн через деякий час перетворюються на цеглу. Щоб почати використовувати їх знову, доведеться заплатити $750.
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