Смартфони Xiaomi заряджатимуться менше ніж 10 хвилин

Зарядка смартфонів з року в рік стає дедалі швидше. Виробники намагаються перевершити один одного в тому, хто випустить найпотужніший ЗП та забезпечить найменший час, необхідний для поповнення енергії в акумуляторі. Xiaomi хоче бути лідером у цьому питанні.





За кілька хвилин до сотні

Швидкість зарядки, схоже, зараз є одним із головних пріоритетів китайських брендів. Все частіше виходять моделі, які заряджаються до 100% менш як за півгодини. Поточний рекорд належить компанії vivo – у смартфоні iQOO 10 Pro акумулятор ємністю 4700 мАг можна повністю зарядити лише за 10 хвилин.

Рекорд було досягнуто завдяки підтримці зарядного пристрою потужністю 200 Вт, найпотужнішого з доступних зараз. Однак його хоче побити інший виробник із Піднебесної – Xiaomi.

Ресурс XiaomiUI повідомляє, що продукт під назвою MDY-13-EU який позначений як зарядний пристрій, був схвалений китайськими регулюючими органами. В описі вказані різні значення електричної напруги та сили струму. Топова комбінація 20 В / 10.5 А дозволяє досягти потужності 210 Вт, так що це буде найпотужніший зарядний пристрій на ринку, який перевищує vivo на 10 Вт.

Як швидко працює нова зарядка Xiaomi?

Виробник ще не розкрив інформації про новий аксесуар, хоча рік тому Xiaomi анонсувала зарядку Hyper Charge потужністю 200 Вт. Тоді Xiaomi розмістила на своєму каналі YouTube відео, яке демонструє недоступну для покупки версію Mi 11 Pro з акумулятором на 4000 мАг, який можна зарядити до 100% всього за 8 хвилин.

Таким чином, якщо адаптер на 200 Вт зміг зарядити смартфон за 8 хвилин, то версія на 210 Вт має ще більше скоротити цей час.

Проте конкуренція не спить, та інші виробники також працюють над швидшими зарядними пристроями. Раніше цього року компанія OPPO оголосила про плани випустити зарядку потужністю 240 Вт, в якій використовуватиметься власна технологія SUPERVOOC. Вона дозволить зарядити смартфон з акумулятором на 4500 мАг до 100% лише за 9 хвилин.

Однак у OPPO настільки потужний ЗП поки що планується, і якщо Xiaomi поквапиться із запуском своєї моделі на 210 Вт, то встигне отримати титул виробника найшвидшого зарядного пристрою на ринку. Звичайно, наївно сподіватися, що ми зможемо отримати його в комплекті зі смартфоном, напевно зарядка буде недешевою і її доведеться купувати окремо.