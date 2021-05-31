Що робити, якщо навушники випадають з вуха?

Вушні раковини у людей влаштовані по-різному, чому не дуже раді виробники навушників. Можна скільки завгодно тестувати вкладиш в лабораторії: нехай у десяти піддослідних він тримається у вусі як влитий, але у одинадцятого буде випадати при найменшій трясці, при кожному чханні і повороті голови. Проблему вирішити нескладно. Є кілька способів змусити навушники-затички не випадати з вух, якщо ви не хочете купувати нові.





покрутіть навушник

Спосіб старий як світ, але часом дієвий. Користувачі зазвичай вставляють вкладиш в вухо ніжкою вниз. Іноді досить повернути його градусів на 30, щоб навушник перестав випадати при кожному необережному русі.

Прикріпіть навушник клейкою стрічкою

Для цього трюку знадобиться двосторонній скотч, клейка монтажна стрічка, липучка для кріплення чого завгодно на стіну. Головне щоб:

поверхня була клейкою по обидва боки;

клейовий склад був досить липким для утримання вкладиша в вусі;

клей не залишався на шкірі;

липкі властивості зберігалися як можна довше.

Виріжте по дві тонких смужки на кожен навушник. Наклейте так, щоб стрічка не закривала отвори під динаміки, і спробуйте закріпити вкладиш в вусі. Коли модернізований гаджет перестає липнути, міняємо стрічку.

Використовуйте накладні амбушюри

Якщо в комплекті з навушниками йдуть амбушюри, спробуйте поекспериментувати з ними. Напевно одні накладки будуть триматися в вусі краще, ніж інші. У продажу можна знайти антиковзні силіконові накладки сторонніх виробників на більшість популярних моделей навушників різних брендів. Якщо з «рідними» амбушюрами вкладиш все одно випадає, спробуйте підшукати відповідні накладки в магазинах.

Вирішити проблему радикально допоможе накладка з гачком. Ви просто вішаєте вкладиш на вухо, і форма навушника і раковини вже не має значення.