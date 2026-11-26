Наступний флагман Samsung може помітно змінитися ззаду. За даними інсайдерів, Galaxy S27 Ultra отримає новий острівець для камер, а заразом позбудеться двох елементів, які були на «ультрах» кілька поколінь поспіль.

Перша зміна стосується дизайну. Замість окремих «крапель» об’єктивів, знайомих ще з Galaxy S22 Ultra, камери можуть розмістити на єдиній платформі, приблизно як у дорожчих iPhone чи Honor 600. Такий самий підхід, імовірно, застосують і для Galaxy S27 Pro. Схожий блок уже видно на фото чохлів для нових смартфонів, які раніше потрапили в мережу.

Що зникне з камери

Перша втрата стосується телеоб’єктива з 3-кратним наближенням. За чутками, Samsung відмовиться від нього, і основних камер стане три, а саме головна, надширококутна та один телевік.

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Друга втрата стосується лазерного автофокуса, який був на «ультрах» починаючи з Galaxy S21 Ultra. Про це повідомив відомий інсайдер Ice Universe. Модуль вимірює відстань до об’єкта інфрачервоним променем, проте добре працює лише на кількох метрах, губиться під яскравим сонцем і не встигає за об’єктами, що швидко рухаються. Сучасні сенсори мають власні системи фазового автофокуса, тож окремий лазер стає дедалі менш потрібним.

Компенсувати втрати має новий головний сенсор ISOCELL HP6 із підтримкою технології LOFIC. Порівняно з ISOCELL HP2 у Galaxy S26 Ultra він повинен забезпечити ширший динамічний діапазон у HDR і менше шуму в тінях. Офіційно Samsung жодних деталей поки не підтверджувала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Galaxy S27 засвітилися на фото макетів, а також про те, що найшвидшу пам’ять у Galaxy S27 Pro та S27 Ultra отримають лише дорогі версії.