Следующий флагман Samsung может заметно измениться сзади. По данным инсайдеров, Galaxy S27 Ultra получит новый модуль камер, а заодно лишится двух элементов, которые присутствовали на моделях серии «Ultra» несколько поколений подряд.

Первое изменение касается дизайна. Вместо отдельных «капель» объективов, знакомых ещё по Galaxy S22 Ultra, камеры могут быть размещены на единой платформе, примерно как в более дорогих моделях iPhone или Honor 600. Такой же подход, вероятно, применят и для Galaxy S27 Pro. Подобный блок уже виден на фото чехлов для новых смартфонов, которые ранее попали в сеть.

Что исчезнет из камеры

Первая потеря касается телеобъектива с 3-кратным увеличением. По слухам, Samsung откажется от него, и основных камер станет три: основная, сверхширокоугольная и один телеобъектив.

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Вторая потеря касается лазерного автофокуса, который был на «ультра»-моделях, начиная с Galaxy S21 Ultra. Об этом сообщил известный инсайдер Ice Universe. Модуль измеряет расстояние до объекта с помощью инфракрасного луча, однако хорошо работает лишь на расстоянии нескольких метров, теряется под ярким солнцем и не успевает за быстро движущимися объектами. Современные сенсоры имеют собственные системы фазового автофокуса, поэтому отдельный лазер становится всё менее востребованным.

Компенсировать эти потери должен новый главный сенсор ISOCELL HP6 с поддержкой технологии LOFIC. По сравнению с ISOCELL HP2 в Galaxy S26 Ultra он должен обеспечить более широкий динамический диапазон в режиме HDR и меньший уровень шума в тенях. Официально Samsung пока не подтверждала никаких подробностей.

Напомним, ранее мы писали, что Galaxy S27 появились на фотографиях макетов, а также о том, что самую быструю память в Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат только дорогие версии.