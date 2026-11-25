Новая флагманская линейка Samsung может таить неприятный нюанс для покупателей. Судя по последним утечкам, самую современную оперативную память и самые быстрые накопители получат не все модели Galaxy S27 Pro и S27 Ultra, а только версии с большим объемом памяти.

Серия Galaxy S27 будет состоять из четырёх моделей, и Samsung, судя по всему, распределит «железо» между ними по ступеням. Базовые модели Galaxy S27 и S27+ останутся с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 в версиях на 256 и 512 ГБ. Такую же конфигурацию, по всей видимости, получат Galaxy S27 Pro на 256 и 512 ГБ, а на 16 ГБ LPDDR6 и UFS 5.0 перейдет только топовая версия Pro на 1 ТБ.

Galaxy S27 Ultra получит аналогичную схему, но с дополнительной ступенью. Базовая версия на 256 ГБ получит ту же конфигурацию с LPDDR5X и UFS 4.1, что и более простые модели. Вариант на 512 ГБ перейдет на 12 ГБ LPDDR6 и UFS 5.0, а версия на 1 ТБ предложит 16 ГБ LPDDR6 и UFS 5.0.

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Модель и накопитель Оперативная память Накопитель Galaxy S27 и S27+ (256 и 512 ГБ) 12 ГБ LPDDR5X UFS 4.1 Galaxy S27 Pro (256 и 512 ГБ) 12 ГБ LPDDR5X UFS 4.1 Galaxy S27 Pro (1 ТБ) 16 ГБ LPDDR6 UFS 5.0 Galaxy S27 Ultra (256 ГБ) 12 ГБ LPDDR5X UFS 4.1 Galaxy S27 Ultra (512 ГБ) 12 ГБ LPDDR6 UFS 5.0 Galaxy S27 Ultra (1 ТБ) 16 ГБ LPDDR6 UFS 5.0

На практике это означает, что за новой памятью придётся идти к более дорогим конфигурациям. Покупатель Galaxy S27 Pro с объёмом памяти 256 или даже 512 ГБ либо базовой модели S27 Ultra останется без ключевых обновлений нового поколения.

А разница здесь существенная. По данным Samsung, UFS 5.0 обеспечивает последовательное чтение со скоростью до 10,8 ГБ/с и запись со скоростью до 9,5 ГБ/с, а также примерно на 40% более высокую энергоэффективность по сравнению с UFS 4.1. LPDDR6, в свою очередь, предлагает заметно большую пропускную способность, чем LPDDR5X. Больше всего это будет ощущаться при многозадачности, во время копирования больших файлов, загрузки игр и работы локальных ИИ-функций.

Стоит помнить, что это пока лишь утечки, и Samsung их не подтверждала. Окончательные характеристики, региональные различия и цены ещё могут измениться до премьеры, которая ожидается в начале 2027 года.

Напомним, ранее мы писали, что Samsung рассматривает возможность возвращения к 8 ГБ оперативной памяти в Galaxy S27, а также что флагманы Galaxy S27 могут подорожать сильнее, чем ожидалось.