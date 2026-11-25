Новая флагманская линейка Samsung может таить неприятный нюанс для покупателей. Судя по последним утечкам, самую современную оперативную память и самые быстрые накопители получат не все модели Galaxy S27 Pro и S27 Ultra, а только версии с большим объемом памяти.
Серия Galaxy S27 будет состоять из четырёх моделей, и Samsung, судя по всему, распределит «железо» между ними по ступеням. Базовые модели Galaxy S27 и S27+ останутся с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 в версиях на 256 и 512 ГБ. Такую же конфигурацию, по всей видимости, получат Galaxy S27 Pro на 256 и 512 ГБ, а на 16 ГБ LPDDR6 и UFS 5.0 перейдет только топовая версия Pro на 1 ТБ.
Galaxy S27 Ultra получит аналогичную схему, но с дополнительной ступенью. Базовая версия на 256 ГБ получит ту же конфигурацию с LPDDR5X и UFS 4.1, что и более простые модели. Вариант на 512 ГБ перейдет на 12 ГБ LPDDR6 и UFS 5.0, а версия на 1 ТБ предложит 16 ГБ LPDDR6 и UFS 5.0.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
|Модель и накопитель
|Оперативная память
|Накопитель
|Galaxy S27 и S27+ (256 и 512 ГБ)
|12 ГБ LPDDR5X
|UFS 4.1
|Galaxy S27 Pro (256 и 512 ГБ)
|12 ГБ LPDDR5X
|UFS 4.1
|Galaxy S27 Pro (1 ТБ)
|16 ГБ LPDDR6
|UFS 5.0
|Galaxy S27 Ultra (256 ГБ)
|12 ГБ LPDDR5X
|UFS 4.1
|Galaxy S27 Ultra (512 ГБ)
|12 ГБ LPDDR6
|UFS 5.0
|Galaxy S27 Ultra (1 ТБ)
|16 ГБ LPDDR6
|UFS 5.0
На практике это означает, что за новой памятью придётся идти к более дорогим конфигурациям. Покупатель Galaxy S27 Pro с объёмом памяти 256 или даже 512 ГБ либо базовой модели S27 Ultra останется без ключевых обновлений нового поколения.
А разница здесь существенная. По данным Samsung, UFS 5.0 обеспечивает последовательное чтение со скоростью до 10,8 ГБ/с и запись со скоростью до 9,5 ГБ/с, а также примерно на 40% более высокую энергоэффективность по сравнению с UFS 4.1. LPDDR6, в свою очередь, предлагает заметно большую пропускную способность, чем LPDDR5X. Больше всего это будет ощущаться при многозадачности, во время копирования больших файлов, загрузки игр и работы локальных ИИ-функций.
Стоит помнить, что это пока лишь утечки, и Samsung их не подтверждала. Окончательные характеристики, региональные различия и цены ещё могут измениться до премьеры, которая ожидается в начале 2027 года.
Напомним, ранее мы писали, что Samsung рассматривает возможность возвращения к 8 ГБ оперативной памяти в Galaxy S27, а также что флагманы Galaxy S27 могут подорожать сильнее, чем ожидалось.