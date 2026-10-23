Samsung Galaxy S24 Ultra начал стремительно терять заряд после обновления до One UI 9: -95 % заряда батареи за несколько часов

Владельцы Samsung Galaxy S24 Ultra сообщают о проблемах с автономностью после установки One UI 9. В одном из случаев смартфон израсходовал 95 % заряда всего за 3 часа 15 минут активной работы экрана.

В октябре компания Samsung приступила к распространению стабильной версии One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов серии Galaxy S24. Большинство пользователей не сообщают о серьезных недостатках, однако появились отдельные жалобы на заметное снижение автономности.

Особое внимание привлек случай с двухлетним Galaxy S24 Ultra, владелец которого заметил необычно быструю разрядку после обновления.

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Galaxy S24 Ultra потерял 95 % заряда за 5 часов

По словам владельца, смартфон израсходовал 95 % заряда аккумулятора за 5 часов 20 минут общего использования. При этом экран оставался включенным всего 3 часа 15 минут.

Устройство работало с разрешением QHD и использовало мобильный интернет LTE+ без подключения к Wi-Fi.

При этом пользователь не запускал ресурсоемких игр, не монтировал видео и не выполнял других ресурсоемких задач. Основная нагрузка приходилась на YouTube, Instagram, Snapchat и потоковые видеосервисы.

Для сравнения: после выхода Galaxy S24 Ultra демонстрировал около 6–8 часов активной работы экрана при смешанном использовании, а в отдельных сценариях — даже больше.

В то же время следует учитывать, что мобильный интернет, высокое разрешение дисплея и естественный износ аккумулятора за два года эксплуатации также могут влиять на автономность.

Что делать, если Samsung быстро разряжается после обновления

Пока что сообщения о чрезмерном энергопотреблении носят единичный характер. Массовой проблемы с автономностью Galaxy S24 Ultra после установки One UI 9 пока не подтверждено.

Представители индийского подразделения Samsung уже ответили одному из пользователей, столкнувшемуся с этой проблемой, и посоветовали обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики устройства.

В то же время после крупных обновлений Android смартфону иногда требуется несколько дней для завершения оптимизации системных процессов и приложений. В этот период энергопотребление может временно увеличиваться.

Пользователям, заметившим снижение автономности, рекомендуется обновить все установленные приложения, проверить фоновую активность программ и, при необходимости, включить облегченный профиль производительности Light.

Также стоит проверить состояние аккумулятора через приложение Samsung Members в разделе диагностики. Это поможет выяснить, не связано ли быстрое разряжение с физическим износом аккумулятора.

Функция защиты аккумулятора, ограничивающая максимальный уровень заряда, может замедлить его дальнейший износ, но не устраняет повышенное энергопотребление после обновления.

Если через несколько дней ситуация не улучшится, целесообразно провести профессиональную диагностику. На данный момент неизвестно, готовит ли Samsung отдельное программное исправление для таких случаев.