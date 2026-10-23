Телевизоры Samsung могут следить за владельцами даже после запрета: исследователи обнаружили странную активность

Исследователи из США выяснили, что некоторые Smart TV продолжают обмениваться данными с серверами отслеживания даже после отключения соответствующей функции.

Специалисты Северо-Восточного университета США (Northeastern University) проверили, насколько эффективно работают настройки конфиденциальности современных телевизоров. Результаты оказались неожиданными: отдельные модели Samsung, Vizio и Roku продолжали передавать сетевой трафик на серверы систем распознавания контента даже после того, как пользователи отказались от отслеживания.

В целом ученые исследовали 12 телевизоров десяти производителей, проведя 5943 контролируемых эксперимента. Проверка охватила восемь операционных систем, на долю которых приходится примерно 95 % американского рынка Smart TV.

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Какие телевизоры продолжали передавать данные

В центре исследования оказалась технология Automatic Content Recognition (ACR). Она позволяет телевизору автоматически определять, что именно смотрит пользователь, анализируя фрагменты изображения или звука.

Полученная информация может использоваться для измерения телевизионной аудитории, анализа привычек зрителей и показа персонализированной рекламы.

Наибольшие вопросы у исследователей вызвало поведение телевизоров Samsung с системой Tizen. Даже после отключения ACR подозрительный сетевой трафик сохранялся во всех 30 тестах фирменного потокового сервиса, в 41 из 60 проверок эфирного телевидения и в 18 из 30 экспериментов с устройствами, подключенными через HDMI.

Подобная ситуация наблюдалась с телевизорами Vizio. Они продолжали обращаться к серверу Amazon Kinesis, связанному с системой распознавания контента. Соответствующий трафик фиксировался даже тогда, когда телевизор просто находился в меню и ничего не воспроизводил.

Vizio OS

В случае с Roku подозрительная активность была обнаружена преимущественно при использовании фирменного сервиса The Roku Channel. В то же время компания предупреждает пользователей, что отказ от ACR не обязательно распространяется на её собственный потоковый сервис.

Интересно, что на протестированных телевизорах LG с webOS, Sony с Google TV и устройствах с Fire TV OS отключение ACR работало должным образом в исследованных сценариях.

Действительно ли телевизоры следят за пользователями?

Исследователи обращают внимание на важное ограничение: большинство зафиксированных передач были зашифрованы. Поэтому установить точное содержание информации, которую телевизоры отправляли на серверы, не удалось.

Иными словами, результаты свидетельствуют о подозрительной сетевой активности, но не доказывают, что производители продолжали собирать или хранить историю просмотров после введения запрета.

Кроме того, выводы касаются конкретных моделей и версий программного обеспечения, протестированных в США. Поведение других телевизоров может отличаться.

Для дополнительной защиты конфиденциальности специалисты рекомендуют отключать функции распознавания контента и персонализации рекламы. Также можно заблокировать соответствующие серверы на уровне домашнего маршрутизатора.

Самым радикальным способом по-прежнему является отключение телевизора от интернета и использование внешней приставки, в которой не применяется технология ACR.

Учёные отмечают, что производители должны обеспечить прозрачную работу настроек конфиденциальности. Если пользователь отключил отслеживание, соответствующая функция должна действительно перестать работать.