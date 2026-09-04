В Украине ввели новые правила ввоза смартфонов: что изменится с 4 сентября

В Украине ввели новый механизм контроля за импортом мобильных телефонов. С 4 сентября 2026 года при таможенном оформлении импортеры обязаны указывать международный идентификатор мобильного оборудования — IMEI — для каждого устройства, ввозимого в страну.

Речь идет о телефонах, декларируемых по кодам УКТ ВЭД 8517 13 00 00 и 8517 14 00 00. Информация об их IMEI будет передаваться в составе электронного перечня и указываться в графе 44 таможенной декларации под новым кодом «9113».

Фактически государство будет получать перечень уникальных телефонных номеров уже в момент их официального ввоза в Украину. В дальнейшем эти данные можно будет использовать для проверки происхождения техники, поступающей в продажу.

Зачем Украине IMEI смартфонов

Главная цель нововведения — борьба с «серым» импортом. Часть смартфонов традиционно поступает на украинский рынок вне официальных каналов или с использованием схем, позволяющих снизить таможенные и налоговые платежи.

Гостаможная служба поясняет, что информация об IMEI, полученная в ходе таможенного оформления, станет основой для дальнейшего контроля за реализацией телефонов на внутреннем рынке. Другие государственные органы смогут использовать эти данные для выявления устройств, незаконно ввезенных в Украину.

Инициатива исходит от Бюро экономической безопасности. По оценке БЭБ, введение такого учета потенциально может обеспечить государственному бюджету более 5 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно за счет сокращения доли нелегального импорта.

В БЭБ особо подчеркивают, что речь идет не о введении нового налога на смартфоны, а о создании системы учета, которая позволит отслеживать происхождение конкретного устройства с момента ввоза.

Что это означает для обычного покупателя

С 4 сентября для покупателей, приобретающих телефоны в магазинах, никаких новых процедур не вводится. Новые требования касаются, прежде всего, импортеров и таможенного оформления партий устройств.

Однако в перспективе IMEI может стать одним из способов проверки легальности смартфона перед покупкой. БЭБ уже сообщало, что следующим этапом должно стать указание IMEI в фискальных чеках. Соответствующий механизм разрабатывается совместно с Министерством финансов и Государственной налоговой службой.

В таком случае IMEI в таможенной базе данных можно будет сопоставить с номером устройства, продаваемого конечному покупателю. Это существенно затруднит продажу смартфонов, ввезенных не по официальным каналам.

По данным БЕБ, доля официальных поставок уже растет. Например, в первом полугодии 2026 года через официальные каналы было активировано 37,1 % устройств Apple против 21,2 % годом ранее. Количество таких активаций увеличилось с 98,4 до 204,3 тысячи устройств.

Таким образом, обязательное декларирование IMEI — это ещё один шаг к созданию системы, при которой происхождение каждого официально проданного смартфона в Украине можно будет отследить от границы до покупателя.