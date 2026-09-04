В Україні запровадили нові правила ввезення смартфонів: що зміниться з 4 вересня

В Україні запровадили новий механізм контролю за імпортом мобільних телефонів. Від 4 вересня 2026 року під час митного оформлення імпортери зобов’язані зазначати міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання — IMEI — для кожного пристрою, який ввозиться в країну.

Йдеться про телефони, що декларуються за кодами УКТ ЗЕД 8517 13 00 00 та 8517 14 00 00. Інформація про їхні IMEI передаватиметься у складі електронного переліку та зазначатиметься у графі 44 митної декларації під новим кодом «9113».

Фактично держава отримуватиме перелік унікальних номерів телефонів уже в момент їхнього офіційного ввезення в Україну. Надалі ці дані можна буде використовувати для перевірки походження техніки, яка потрапляє у продаж.

Навіщо Україні IMEI смартфонів

Головна мета нововведення — боротьба із «сірим» імпортом. Частина смартфонів традиційно потрапляє на український ринок поза офіційними каналами або з використанням схем, які дозволяють зменшувати митні та податкові платежі.

Держмитслужба пояснює, що інформація про IMEI, сформована під час митного оформлення, стане основою для подальшого контролю за реалізацією телефонів на внутрішньому ринку. Інші державні органи зможуть використовувати ці відомості для виявлення пристроїв, які потрапили в Україну нелегально.

Ініціатива походить від Бюро економічної безпеки. За оцінкою БЕБ, запровадження такого обліку потенційно може забезпечити державному бюджету понад 5 млрд грн додаткових надходжень щороку завдяки скороченню частки нелегального імпорту.

У БЕБ окремо наголошують, що йдеться не про запровадження нового податку для смартфонів, а про створення системи обліку, яка дозволить простежити походження конкретного пристрою від моменту ввезення.

Що це означає для звичайного покупця

Безпосередньо для людини, яка купує телефон у магазині, з 4 вересня нових процедур не з’являється. Нові вимоги стосуються насамперед імпортерів та митного оформлення партій пристроїв.

Однак у перспективі IMEI може стати одним зі способів перевірки легальності смартфона перед купівлею. БЕБ уже повідомляло, що наступним етапом має стати зазначення IMEI у фіскальних чеках. Відповідний механізм опрацьовується спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою.

У такому разі IMEI в митній базі можна буде зіставляти з номером пристрою, який продається кінцевому покупцеві. Це суттєво ускладнить продаж смартфонів, ввезених поза офіційними каналами.

За даними БЕБ, частка офіційних постачань уже зростає. Наприклад, у першому півріччі 2026 року через офіційні канали було активовано 37,1% пристроїв Apple проти 21,2% роком раніше. Кількість таких активацій збільшилася з 98,4 до 204,3 тисячі пристроїв.

Отже, обов’язкове декларування IMEI є ще одним кроком до створення системи, за якої походження кожного офіційно проданого смартфона в Україні можна буде простежити від кордону до покупця.