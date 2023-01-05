L’Oreal представила AR-пристрій для малювання ідеальних брів

Французька компанія L’Oreal у ході виставки CES 2023 представила гаджети для спрощення малювання брів та розумний аплікатор для губної помади. Про це повідомляє The Verge.

Пристрій Brow Magic розроблений спільно з компанією Prinker, яка виробляє гаджети для нанесення тимчасових татуювань. Brow Magic оснащений 2400 крихітними соплами, які наносять до 1200 пікселів на дюйм.

Щоб скористатися пристроєм, необхідно завантажити програму Brow Magic та відсканувати власну особу. Завдяки технології доповненої реальності користувач може “приміряти” ефекти, брови, різні форми та товщини. Потім користувачі наносять пензликом праймер і проводять принтером по бровах. На відміну від татуажу, нанесений за допомогою Brow Magic шар можна стерти за допомогою засобу зняття макіяжу.

Разом з тим також було показано розумний аплікатор для губної помади HAPTA, призначений для людей з обмеженою рухливістю рук. Він розроблявся разом із Verily Life Sciences. HAPTA допоможе спростити нанесення помади за допомогою рухомої конструкції, яка дозволяє регулювати кут нахилу та повороту.